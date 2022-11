Coronainzidenz im Landkreis Eichsfeld nähert sich der 100er-Marke

Eichsfeld. Das sind die Coronazahlen vom Dienstag für den Landkreis Eichsfeld.

In die Statistik des Gesundheitsamtes des Landkreises Eichsfeld gehen 22 Coronaneuinfektionen ein. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert nähert sich der 100er-Marke an. Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstag einen Wert von 110,7. Im Krankenhaus werden derzeit fünf Patienten stationär behandelt, keiner davon mit einem schweren Krankheitsverlauf. Verstorben im Zusammenhang mit einer Coronaerkrankung ist eine 95-jährige Frau, heißt es aus dem Gesundheitsamt.