Countdown für Eichsfelder Leseratten: In Heiligenstadts neuer Bibliothek werden die ersten Bücher einsortiert

Heiligenstadt. In der Eichsfelder Kreisstadt läuft ein logistischer Kraftakt. Er ist allerdings im Zeitplan. Im neuen Domizil der Stadtbibliothek in der Wilhelmstraße werden schon die ersten Bücher einsortiert.

Emilia Krull ist Azubi in der Heiligenstädter Stadtverwaltung, Jana Bauer Leiterin der Stadtbibliothek. Die beiden haben begonnen, die ersten Bücher im neuen Domizil der Bibliothek in der Wilhelmstraße auszupacken und in die frisch gestrichenen Regale einzusortieren. Der Umbau und der Umzug sind ein logistischer Kraftakt, doch die Arbeiten liegen gut im Zeitplan. Jana Bauer hatte sich die Wiedereröffnung im März gewünscht. „Das könnte Ende März auch klappen“, sagt Ute Althaus (CDU), die erste Beigeordnete der Stadt.