Coworking Eichsfeld eröffnet neuen Standort in Leinefelde

Leinefelde. Zwei Experten wollen den Eichsfeldern zudem zeigen, was Künstliche Intelligenz schon heute kann und wie es weitergeht. Es geht auch um das Potenzial von KI, die Grenzen und Risiken.

Der neue Coworking Space in Leinefelde kann ab 1. Juli genutzt werden. Man freue sich sehr, die Räumlichkeiten zu eröffnen, um die innovativen Köpfe der Region weiter zu vernetzen. Die hohe Resonanz bei der Umfrage für einen Standort in Leinefelde habe dazu ermutigt, diesen Schritt als Verein zu gehen, sagt Richard Arnold, der diesen für den Verein leitet. Eine kleine Eröffnungsfeier soll am Dienstag, 25. Juli, als Afterworkparty ab 18 Uhr stattfinden.

Außerdem plant der Verein in der kommenden Woche zwei Veranstaltungen zum Thema künstliche Intelligenz (KI). Am Dienstag, 27. Juni, findet, wie jeden Monat, ab 18 Uhr ein offener Abend für Interessierte in der alten Druckerei in Heiligenstadt statt. Bei Pizza und Getränken trifft man sich zu aktuellen Themen und zum Vernetzen. Dieses Mal wird Christian Simon einen Impulsvortrag über Künstliche Intelligenz halten und speziell zum Thema „ChatGPT“ sprechen.

Der Vortrag richtet sich an alle Interessierten, die bisher nur davon gehört oder gelesen haben, aber sonst keine oder wenig Berührungspunkte damit hatten, heißt es. Anhand von Praxisbeispielen sollen das Potenzial, die Grenzen und die Risiken dieser Technologie aufgezeigt werden.

Christian Simon arbeitet seit zehn Jahren bei Microsoft und berät deutsche Automobilkonzerne bei der Nutzung von KI. „Mein Ziel ist es, dieses komplexe Thema auf den Teppich zu holen und in verständlicher Sprache für jedermann zugänglich zu machen. Denn in den nächsten Jahren wird sich jeder damit auseinandersetzen müssen“, sagt er.

Am Donnerstag, 29. Juni, sind dann am neuen Standort in Leinefelde die Eichsfelder Software-Entwickler eingeladen. Dann ist Bernd Holbein aus Dingelstädt zu Gast. Er ist unter anderem Co-Gründer von yoself sowie Gründer von mergedmind.ai. Holbein arbeitete acht Jahre bei Google als Experte für KI und wird in seinem Vortrag „AI meets Code: Wie künstliche Intelligenz die Software-Entwicklung verändert“ die Teilnehmer durch die Grundlagen von KI führen.

Anhand von Praxisbeispielen will Holbein aufzeigen, wie KI bereits heute die Software-Entwicklungsprozesse revolutioniert und was man in der nahen Zukunft noch erwarten kann. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und findet in den Räumen der Paceteq GmbH, Birkunger Straße 20, statt, direkt neben dem künftigen Coworking Space.