Dacharbeiten sollen plötzlich 10.000 statt 400 Euro kosten

Die Polizei im Eichsfeld sucht Zeugen zu einem Betrugsfall in Silberhausen. Am Freitag, 18. September, bot eine Handwerkerfirma einem Rentner die Installation von Dachrinnen und Trapezblechen an.

Wie die Polizei mitteilt, fanden die Arbeiten zwischen 9 und 16 Uhr statt. Im Vorfeld einigten sich der Rentner und die Handwerker auf 400 Euro Lohnkosten.

Nach Abschluss der Arbeiten forderten die Handwerker 10.000 Euro, die der 76-Jährige in bar aushändigte. Hierfür erhielt er keinerlei Quittung.

Er erstattete Anzeige wegen Betrugs. Die Polizei sucht nun weitere Betroffene, denen in der vergangenen Woche Dacharbeiten angeboten wurden oder die möglicherweise derartige Arbeiten durchführen ließen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen grauen Mercedes Sprinter mit polnischem Kennzeichen. Wem am Freitag, 18. September in Silberhausen oder Umgebung ein solches polnisches Fahrzeug aufgefallen ist, wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

