Das andere Dreikönigstreffen im Eichsfeld

Das Dreikönigstreffen der Eichsfelder FDP - hier der Kreisvorsitzende Martin Henning bei einer früheren Veranstaltung - kann in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden. (Archiv-Foto)

Eichsfeld. In diesem Jahr sollten 30 Jahre Deutsche Einheit im Dreiländereck von Hessen, Niedersachsen und Thüringen mit Gästen aus nah und fern gewürdigt und vorurteilsfrei betrachtet werden, so der FDP-Kreisvorsitzende Martin Henning. Doch die Corona-Pandemie hat die Situation verändert.

Zwar stehe in diversen Verordnungen, dass Versammlungen, Veranstaltungen, Zusammenkünfte, Sitzungen und Beratungen möglich sein sollen, aber die Regeln, die die Veranstalter beachten müssten, seien umfangreich. Hinzu komme, dass alle Gaststätten geschlossen wären. Daher müsse die Tradition unterbrochen werden, auch die Kreismitgliederversammlungen in der satzungsgemäßen Form seien nicht möglich.

"Die Verbreitung des Coronavirus lässt leider nichts anderes zu", so Martin Henning. Das betreffe auch die Dreikönigskundgebung in Stuttgart. Auf seine Anfrage bei der FDP-Pressestelle in Berlin habe er erfahren, dass eine digitale Kundgebung live aus dem leeren Opernhaus - ohne Publikum - übertragen wird. Alle seien eingeladen, diese am 6. Januar von 11 bis 12 Uhr zu verfolgen. Den Zugangslink fänden Interessierte an dem Tag unter www.fdp.de.