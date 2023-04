Das Eichsfeld hat jetzt einen neuen Rundwanderweg am Hülfensberg und noch etwas

Geismar. Das Land fördert Projekte im Eichsfeld rund um den Hülfensberg mit rund 50.000 Euro – inklusive Lademöglichkeit für E-Autos und E-Bikes an einer speziellen Verweilstation.

Da der Frühling nun endlich die Natur erwachen ließ, war es an der Zeit, den Wanderweg „Kreuzstieg Hülfensberg“ und die Verweilstation am Kanonenbahn-Radweg offiziell zu eröffnen. Bürgermeister Martin Kozber (CDU) begrüßte Junior Ranger der Grundschule Geismar, die Grüne-Entdecker-Band der Stiftung Naturschutz, Gäste der Naturparkverwaltung und der VG Ershausen/Geismar sowie Ute Morgenthal vom Heimat- und Verkehrsverband.

Ausgestattet mit Wanderschuhen ging es auf einen Teilabschnitt des Weges. Hier gab es Spannendes über den Naturpark und das Nationale Naturmonument „Grünes Band Thüringen“ von den Kindern und deren Betreuern zu erfahren. Der Wanderweg „Kreuzstieg Hülfensberg“ führt auf 6,8 Kilometern Länge von Geismar über den Prozessionsweg zum Hülfensberg hinauf und weiter nach Bebendorf. Hier streift er die ehemalige Grenze, führt zur Kapelle der Einheit und über Döringsdorf zurück zum Ausgangspunkt.

Sportplatz Geismar als idealer Startpunkt

Uwe Müller vom Naturpark stellte das neu entstandene Faltblatt zum Weg vor. Unter dem Motto „Glaube trifft Natur“ bietet der Weg spirituelle Atmosphäre auf dem Hülfensberg, Eichsfelder Dorfidyll mit Fachwerkhäusern und gelebter Heimatliebe. „Mit dem Kreuzstieg konnte ein weiterer Rundweg entlang des Naturparkweges Leine-Werra eingerichtet werden“, freut sich Müller.

Die Wandertour endete mit einem kleinen Imbiss an der neuen Verweilstation. Hier wurde ein überdachter Rastbereich mit Informations- und Sitzmöglichkeiten errichtet. „Der Standort am Sportplatz Geismar bietet beste Bedingungen als Start- und Endpunkt für Rad- und Wanderwegtouren im Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal. Während der Tour im Grünen oder der Rast können Auto oder Fahrrad an den E-Ladesäulen aufgetankt werden“, so Kozber. Uwe Müller ergänzt: „Eine Übersichtskarte zeigt neben dem beliebten Kanonenbahn-Radweg auch Varianten an Radrundtouren auf, um das schöne Südeichsfeld per Rad zu erkunden.“

Flyer gedruckt und als Download

Das Thüringer Umweltministerium förderte die beiden Projekte mit rund 50.000 Euro aus Mitteln für nachhaltige Regionalentwicklung in den Nationalen Naturlandschaften. „Im gesamten Naturpark konnten wir damit viele kleine Projekte mit engagierten Kommunen umsetzen“, so Naturparkleiterin Claudia Wilhelm, die Martin Kozber die offiziellen Förderplaketten überreichte. Der Flyer zum Kreuzstieg Hülfensberg ist bei den Tourist-Informationen erhältlich oder digital abrufbar, unter anderem auf der Internetseite des Naturparks.