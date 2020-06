Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Gegenüber grüßen

Wenn man, wie ich, in einem Dorf aufgewachsen ist, dann lernt man früh, dass es sich so gehört, zu grüßen, wenn einem jemand begegnet. Vor allem Menschen, die älter als man selbst sind, hat man mit einem kräftigen „Guten Tag“ oder in Abwandlung entsprechend der Tageszeit gegenüberzutreten.

Das gehört zur Höflichkeit und fördert die Identifikation mit dem Ort und seinen Bürgern, möchte ich meinen. Da ärgert es mich schon manchmal, wenn der Knirps auf dem Rad, der an mir vorbei radelt und von mir begrüßt wird, den Mund nicht aufkriegt, ja noch nicht einmal nickt. Das Grüßen auf dem Weg kenne ich auch aus den zahlreichen Wanderurlauben in Österreich. Dort scheint das „Servus“- oder „Grüß Gott“-Sagen fast noch wichtiger.

Kürzlich wanderte ich auf den Brocken und dort war es nun wieder ganz anders. Wie konditioniert grüßte ich fleißig und bekam in gut 80 Prozent der Fälle überhaupt keine Antwort. Einmal schaute mich ein Mann sogar so entgeistert an, als ob er versuche, herauszufinden, mich vielleicht zu kennen. Irgendwann gab ich es auf. Und dann wurde ich begrüßt – und zwar herzlich. Es war mein eigener Bürgermeister, der mir da entgegenkam. Der Brocken ist also doch wie ein Dorf, auch wenn es mit dem Grüßen nicht so klappen will.