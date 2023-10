Das ist demnächst im Eichsfeld los

Südharz-Kali berichtet über die nächsten Schritte, Eichsfelder Frauen lernen, wie sie sich selbst verteidigen können – und Skat spielen kann man auch noch.

Die nächsten Schritteder Südharz Kali GmbH

Im Juni 2022 hat die Kali Südharz GmbH in einer Veranstaltung der Urania über die Bohrungen bei Worbis und Haynrode berichtet. Geschäftsführerin Babette Winter wird am Mittwoch, 11. Oktober, ab 19 Uhr nun im Mieterzentrum Leinefelde, Hahnstraße 2, über die nächsten Schritte des Unternehmens bezüglich eines neuen Bergwerkes berichten. Interessenten werden gebeten, sich bei der Urania anzumelden, und zwar unter Tel. 03605/546151 oder per E-Mail an urania@urania-eichsfeld.de.

Skatturnier um den Pokaldes Bürgermeisters

Zu einem Skatturnier wird für Freitag, 20. Oktober, ab 17 Uhr in die Bahnhofsgaststätte von Großbodungen eingeladen. Gespielt wird laut Ulrich Eggert um den Pokal des Bürgermeisters sowie eine Siegprämie von 150 Euro. Das Startgeld beträgt zehn Euro für zwei Serien und soll voll ausgespielt werden. Alle Skatfreunde sind zum Turnier herzlich willkommen.

Fantasiereisen mit Klangschalenauf dem Kerbschen Berg

Zu klingenden Fantasiereisen mit Klangschalen lädt das Dingelstädter Familienzentrum Kerbscher Berg ein. Beim ersten Treffen erhalten die Teilnehmer Infos, was sie bei der Kursreihe erwartet. Danach haben sie die Möglichkeit, sich zu den vier zusammenhängenden Treffen anzumelden. Das erste Treffen findet am Dienstag, 17. Oktober, von 17.30 bis 18.30 Uhr oder von 19 bis 20 Uhr statt. Mitzubringen sind: Decke, Kissen, dicke Socken, ein Getränk. Teilnehmerbeitrag für den Vorstellungstermin: zehn Euro. Die Kursreihe startet ab 24. Oktober. Kosten: 40 Euro. Anmeldung: Tel. 036075/690072, E-Mail: familienzentrum@kerbscher-berg.de.

Literaturmuseum bleibteinen Tag lang geschlossen

Das Literaturmuseum „Theodor Storm“ in Heiligenstadt bleibt am Dienstag, 10. Oktober, aus betrieblichen Gründen geschlossen. Am Mittwoch, 11. Oktober, so heißt es aus dem Museum, ist dann wieder wie gewohnt in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Selbstverteidigung für Frauenund Mädchen

Einen Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren mit Ju-Jutsu-Trainerin Claudia Sputh-Schönbach bietet die Ko-ra-le in Heiligenstadt. Ziele des Workshops sind unter anderem das Erkennen und Einschätzen von Gefahrensituationen und effektive Verhaltensweisen. Die Veranstaltung am Donnerstag, 19. Oktober, von 17.30 bis 19 Uhr ist kostenfrei. Anmeldung: per Mail an anmeldung@ko-ra-le.com oder Tel. 03606/603673.