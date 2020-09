Das Kreuz am Hügel

Vorgestern Abend, zu bester Sendezeit fand in einem der größeren ARD-Sender ein Interview statt. Darin sagte eine Vertreterin der römisch-katholischen Bewegung „Maria 2.0“ unter anderem sinngemäß: „Meine Enkeltöchter gehen nicht mehr in die Kirche, wenn sie da vorne einen Mann sehen.“ Und ich persönlich habe schon die Männermeinung gehört: „Wenn ich in die Kirche gehe und dort vorne eine Frau als Priesterin stehen sehe, dann war’s das für mich mit der Kirche!“

Vor einigen Tagen veröffentlichte diese Zeitung dankenswerter Weise einen sehr beeindruckenden Artikel über ein Ereignis, das am 17. Dezember 2019 mittags um 13 Uhr abgeschlossen war. Eine Initiativgruppe (eine sehr, sehr kleine, nebenbei bemerkt!) hatte dafür gesorgt, dass in der Nähe des Galgenhügels in Heilbad Heiligenstadt ein großes, gut sichtbares Kreuz angefertigt wurde und aufgestellt werden konnte. In der Vierung des Kreuzes sind insgesamt vier kleine Kreuze eingegraben. Sie kennzeichnen die Mitte dieses großen, weithin sichtbaren Glaubenszeugnisses.

Das erinnert an das sogenannte Jerusalemer Kreuz: Der Segen, die Gnadenkraft, die vom Kreuze Christi in alle Himmelsrichtungen ausstrahlt.

Diese beiden Gedankengänge verbinden sich für mich mit dem Evangelium der römisch-katholischen Kirche für den kommenden Sonntag. In Mt 21,28-32 erzählt Jesus das bekannte Gleichnis von dem Mann mit den zwei Söhnen, die er der Reihe nach um Hilfe auf dem Acker bittet. Der eine sagt Nein und geht dann schließlich doch. Der andere sagt Ja und geht eben nicht zur Arbeit auf dem Acker. Nicht, was ich sage, ist wichtig für die Erfahrung der Wirksamkeit und Wirklichkeit Gottes (in Jesu Sprache „Reich Gottes“ genannt), sondern, was ich schließlich tue.

Mit dem Begriff „Kirche“ vermengt sich mitunter viel „Konfetti“ mit der Substanz des Glaubens. Der Glaube an Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen ist die Substanz der kirchlichen Verkündigung aller Konfessionen. Und drumherum sehr viel „Konfetti“ an Gewohnheit, Überlieferung und Glaubensdeutung.

Das Ja oder Nein der Gläubigen wird sich letztlich nicht an ihrem Vokabular, sondern an ihrem Verhalten zeigen. Und das kann, bei aller menschlichen Versuchbarkeit, Schwäche und Hinfälligkeit immer nur ehrliche, ungeheuchelte, engagierte Liebe sein, wie sie uns „Das Kreuz am Hügel“ in Erinnerung bringt.