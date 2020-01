Das letzte Schlachtefest

Immer wieder hört man von illegalen Müllablagerungen. So kommt es im ländlichen Raum vor, dass Bauschutt auf Feldwegen verschwindet oder alte Autoreifen in der Natur liegen.

Diese Sorglosigkeit ist nicht zu begreifen. Bauern stehen zeitweise am Pranger wegen der Ausbringung der Gülle, da darunter die Wasserqualität leiden soll. Wer Müll einfach in der Natur entsorgt, dem muss klar sein, dass auch er Grundwasser verschmutzt. Sogar Schlachteabfälle finden den Weg in die Natur, wie jetzt bei Dingelstädt. Ganz einfache Sache, denken sich die Übeltäter. „Der Fuchs wird sie schon fressen.“ Welchen Schaden sie mit der illegalen Entsorgung anrichten, ist ihnen wohl nicht bewusst. Denn durch die Abfälle können Tierseuchen übertragen werden. Umso bedenklicher ist das Tun in Zeiten der gefürchteten Afrikanischen Schweinepest. Zwar ist diese in Deutschland noch nicht nachgewiesen, aber sie nähert sich uns aus Richtung Polen und Belgien.

Liebe Umweltsünder, denken Sie doch beim nächsten Schlachtefest nach und entsorgen Sie die Abfälle nicht in der Natur, denn sonst könnte es vielleicht das letzte gewesen sein. Sollte eine Tierseuche ausbrechen, müssten womöglich ganze Bestände gekeult werden.