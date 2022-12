Das Licht des Südens im Heiligenstädter Eichsfeldmuseum

Sonderausstellung im Eichsfeldmuseum lockt viele Besucher

Heide Liesaus, die lange Zeit als Kunsterzieherin in Heiligenstadt tätig war, zeigt in einer Sonderausstellung im Eichsfeldmuseum einen Teil ihrer Keramiken und Aquarelle. Zahlreiche Eichsfelder lockte es zur Vernissage, darunter sicher auch einige ehemalige Schüler der heute 80-jährigen Künstlerin. Das Haus platzte seit langen wieder mal aus allen Nähten, so stark war das Interesse an der Ausstellung.

Foto: Eckhard Jüngel