Das Medizinische Versorgungszentrum Leinefelde in der ehemaligen Poliklinik hat eine neue Leitung

Leinefelde. Christiane Braun übernimmt von Karl Maulhardt die Leitung des Medizinischen Versorgungszentrum Leinefelde und der diabetologische Schwerpunktpraxis in der Robert-Koch-Straße. Maulhardt führte die Praxis etwa 40 Jahre.

Der langjährige Leiter des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Leinefelde des EK Praxis geht in den Ruhestand. Karl Maulhardt führte die Praxis in der Leinefelder Robert-Koch-Straße seit etwa 40 Jahren. Im Oktober 2012 wurde das MVZ im Gebäude der ehemaligen Poliklinik gegründet und Maulhardt führte die Praxis fortan unter diesem Dach weiter. Das MVZ Leinefelde ist Teil der EK Praxis im Verbund mit dem Eichsfeld-Klinikum.

Am Freitag übergab der Mediziner die Leitung der Praxis an seine Nachfolgerin Christiane Braun. Karl Maulhardt ist froh, die Praxis in kompetente und erfahrene Hände legen zu können. Ebenso wie er verfüge seine Nachfolgerin über die besonderen Qualifikationen und Erfahrungen in der Allgemeinmedizin und Diabetologie. Dies sichere die Weiterführung als diabetologische Schwerpunktpraxis und die Behandlung der Patientinnen und Patienten in der Region. Zusätzlich betreibe das MVZ Leinefelde gemeinsam mit Dr. Thomas Senft eine Röntgenabteilung.

Fragen zum Leistungsspektrum der Praxis sowie zur Terminvereinbarung können unter Telefon 03605 512435 gestellt werden.