Das Mehrgenerationenhaus in Rüdigershagen ist seit Oktober bewohnt

Der Plan, in Rüdigershagen ein Mehrgenerationenhaus zu errichten, ist mehr als aufgegangen. Es sind nicht nur alle sieben Wohnungen Am Gutshof 11 belegt, sondern es handelt sich tatsächlich um mehrere Generationen, die dort leben. Noch dazu ist der Neubau ein echtes Schmuckstück geworden und erinnert optisch an das Gutshaus des Rittergutes des Grafen Christoph von Hagen, das dort an dieser Stelle stand, aber 1984 abgerissen wurde. Angeblich, so wird es erzählt, weil wenig später Erich Honecker mit einem Scheich zum Zementwerk reisen wollte. Allerdings sei der Scheich nie gekommen. Wenn jetzt einer vorbeikommen würde, würde er wohl staunen.

Mitte 2018 haben die Planungenfür das Projekt begonnen

Die Mieter sind im Oktober eingezogen, fühlen sich pudelwohl. „Darunter ist ein junges Pärchen in seiner ersten gemeinsamen Wohnung; einige Senioren und auch eine Familie mit drei Kindern fanden passenden Wohnraum“, sagt Ortsteilbürgermeister Michael Kohl (parteilos). „Das war ja das Ziel des Ganzen. Wenn man älter ist und allein und das eigene Haus nicht mehr halten kann, bleibt nur der Auszug. Klar, könnten sie auch nach Niederorschel ziehen, aber hier zu bleiben, ist doch viel besser.“

Wahlversprechen eingelöst

Die Einheitsgemeinde Niederorschel hat mit dem Neubau in Rüdigershagen dort die einzige Möglichkeit geschaffen, eine Wohnung zu mieten und der Ortsteilbürgermeister ist mehr als froh darüber. Sicher auch, weil im Keller ein Büro für ihn zur Verfügung steht. Ebenso gibt es nebenan einen Raum, den die Vereine des Ortes für Versammlungen nutzen können.

„Eigentlich war das mal ein Wahlversprechen von mir“, erinnert sich Ingo Michalewski (CDU), Bürgermeister von Niederorschel. Mitte des Jahres 2018 begannen die Planungen für das Projekt, der Grundstein wurde im April vergangenen Jahres gesetzt.

Damals legte noch der damalige Bürgermeister Martin Lauterbach mit Hand an. Seitdem haben alle Gewerke, die ausschließlich aus der Region stammen, gut durchgezogen und sind pünktlich fertig geworden. „Wir hatten mehr Anfragen als Wohnungen“, so Ingo Michalewski. Derzeit sind die Mitarbeiter des Bauhofes mit Restarbeiten am Außengelände beschäftigt, die in Eigenleistung der Gemeinde durchgeführt werden. Es wird gepflastert und eine Möglichkeit geschaffen, Fahrräder unterzustellen.

In der Dorferneuerung flossenrund 1,6 Millionen Euro in den Ort

„Auch da haben wir vom Zusammenschluss mit Niederorschel profitiert. Es ist Gold wert, bei so einer Sache auf die konzentrierte Kraft der Bauhofmitarbeiter zurückgreifen zu können“, so Michael Kohl. Rüdigershagen gehört bereits seit dem Jahr 1996 zu Niederorschel.

Profitiert hat der Ort auch von der Dorferneuerung. Von 2004 bis 2017 sind insgesamt rund 1,6 Millionen Euro investiert worden. 975.000 Euro davon waren Fördermittel. Im Rahmen des Programms wurden zehn Straßen grundhaft saniert. Auch der Kindergarten, die Gaststätte und der Friedhof kamen in eine Kur.

Lage macht das Mehrgenerationenhaus beliebt bei Wohnungssuchenden

Ebenso ist damals der Vorplatz vor dem Mehrgenerationenhaus gestaltet worden genauso wie das Nebengebäude, in dem die örtliche Feuerwehr und der Jugendclub untergebracht sind.

Die Lage mitten im Ort und die Nähe zu den ebenfalls mit Dorferneuerung und Efre-Mitteln erneuerten Gutsteichen waren es sicher, die das Mehrgenerationenhaus so beliebt bei Wohnungssuchenden machte.

„Rüdigershagen ist nun mal das Beverly Hills der Einheitsgemeinde“, sagt Michael Kohl mit einem Grinsen und blickt auf das fertige Ensemble.