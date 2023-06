Das müssen Eichsfelder Pendler beachten: Zeitplan für Vollsperrung von A38-Auffahrt am Dreieck Drammetal geändert

Eichsfeld. Aufgrund eines Unwetters verzögert sich der Zeitplan für die Sperrungen des Dreieck Drammetals. Auffahrt von der A7 Richtung Eichsfeld ab Freitag gesperrt.

Aufgrund eines starken Unwetters mussten die Sanierungsarbeiten der Fahrbahn auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen (AS) Göttingen und Hann. Münden-Hedemünden vom 21. bis 23. Juni unterbrochen werden, heißt es in einer Mitteilung der Autobahn GmbH am Mittwochnachmittag. Aus diesem Grund ändere sich der Zeitplan für die geplante Vollsperrung zwischen der Fahrbeziehung A 7 und A 38 – Autobahndreieck Drammetal.

Die Auffahrt zur A 38 wird in Fahrtrichtung Halle (Saale) jetzt von Freitag, 30. Juni, 6 Uhr bis Freitag, 7. Juli, 8 Uhr gesperrt. Der Verkehr von der A 7 in Fahrtrichtung Halle wird bis zur Anschlussstelle Hann. Münden – Hedemünden geleitet und in Richtung Hannover wieder auf die A 7 bis zum Autobahndreieck Drammetal geführt. Die Fahrbeziehung zwischen der A 7 und der A 38 in Fahrtrichtung Kassel wird von Donnerstag, 6. Juli, 6 Uhr, bis Freitag, 7. Juli, 8 Uhr, gesperrt. Die Umleitungen für den Verkehr von der A 38 Fahrtrichtung Kassel erfolgt über die A7 in Fahrtrichtung Hannover bis zur Anschlussstelle Göttingen.

Auf rund acht Kilometer Länge wird der Asphalt bis Ende Juli erneuert.