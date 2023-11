Das MVZ in Duderstadt ist wieder komplett

Duderstadt. Hausärztin Sylvia Gröne verstärkt ab sofort das Team im Eichsfeld. Sprechzeiten können jetzt ausgeweitet werden. Aber es gibt noch mehr Neuerungen am MVZ St. Martini.

Das Hausärzteteam der Hauptpraxis des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) St. Martini in der Markstraße 91 ist seit 1. November wieder komplett. Der Hausarzt und ärztliche Leiter Marc Doorlag wird künftig mit der Allgemeinmedizinerin Sylvia Gröne die Patienten versorgen. Damit, so der Sprecher von St. Martini, Florian Grewe, sei dann auch der zweite kassenärztliche Versorgungsauftrag am Standort wieder besetzt.

Die 41-Jährige kommt aus der Rhön nach Duderstadt, wo sie zuletzt in einem landärztlichen MVZ als Hausärztin arbeitete. Sylvia Gröne hat ihr Medizinstudium an der Charité in Berlin absolviert und dort auch ihre Approbation erlangt. Während ihres praktischen Jahres sammelte sie auch Auslandserfahrungen in Ghana. Berufliche Stationen waren dann Kliniken in Bremerhaven und im Großraum Fulda. 2017 zog es sie in den niedergelassenen Bereich, wo sie in einer Gemeinschaftspraxis ihre Weiterbildung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin absolvierte.

Mit Sylvia Gröne habe man eine kompetente wie einfühlsame Hausärztin gewonnen, die die Bedürfnisse der Patienten einer ländlich geprägten Region gut kenne, erklärt Geschäftsführer Markus Kohlstedde. Marc Doorlag ergänzt, dass dank der neuen Kollegin künftig der Sprechstundenbetrieb auch wieder so angepasst werden könne, dass auch mittwochs und donnerstags die hausärztliche Betreuung sichergestellt sei. 39 Stunden Sprechzeit gibt es dann pro Woche.

Seit dem 1. November ist das Team des MVZ St. Martini montags von 8 bis 18 Uhr, dienstags von 7 bis 18 Uhr sowie mittwochs bis freitags von 8 bis 14 Uhr erreichbar, so Grewe. Terminvereinbarung unter Telefon: 05527/71922 oder per Mail an info@mvz-dud.de.

Die Akutsprechstunde, zu der Patienten auch ohne Termin kommen könnten, ändere sich wie folgt: Montags und dienstags sind die ersten beiden Stunden der Sprechstundenzeit akuten Fällen vorbehalten. Mittwochs bis freitags jeweils die erste Stunde.

Eine Frühsprechstunde für Berufstätige gibt es ab November immer dienstags ab 7 Uhr, ebenfalls ohne Terminvereinbarung. Künftig können zudem die Hilfesuchenden, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, über eine Funkklingel am Eingang die Praxismitarbeiterinnen benachrichtigen und erhalten dann über eine mobile Rollstuhlrampe Zugang.

Eine weitere Neuerung besteht in einer Rufnummer, die für Rezeptbestellungen eingerichtet wurde. Unter Telefon: 05527/74098-02 können Patienten mit Dauermedikationen laut Grewe ihre Rezeptbestellung auf Band sprechen.