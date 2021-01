Das passierte im Eichsfeld im vierten Quartal 2020

Kleiner aber erfolgreicher Rathaussturm: Nur fünf Narren des Heiligenstädter Carneval-Vereins dringen am 11.11. ins Rathaus der Kreisstadt ein, spüren das Coronavirus auf und zerstören es mit einer Impfung. Rein symbolisch, versteht sich.

Oktober

3. Oktober: Hans-Gerd Adler aus Heiligenstadt und Michael Spitzenberg erinnern an bewegende Momente in der Nacht zur Deutschen Einheit 1990.

3. Oktober: Die Gemeinde Gernrode verleiht dem früheren CDU-Europaabgeordneten Rolf Berend die Ehrenbürgerwürde.

3. Oktober: Das Eichsfeld begeht mit kleinen Aktionen den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit. In Duderstadt findet der zentrale ökumenische Gottesdienst statt.

4. Oktober: Erneut gibt es Kritik an der Informationspolitik in Sachen Zukunft Eichsfeld-Klinikum. Dieses Mal meldet sich die Kreistagsfraktion Linke/Grüne/SPD zu Wort.

5. Oktober: Im Eichsfeld versucht ein Initiativkreis junger Menschen, neue Formen der Arbeit im Kreis zu etablieren. Eine Internetumfrage läuft, Ziel ist es, spezielle so genannte Coworking-Spaces zu etablieren, also Büros auf Zeit für unterschiedliche Branchen.

5. Oktober: Das Eichsfeld-Klinikum stellt einen neuen Chefarzt für die Onkologie vor.

6. Oktober: Der Zweckverband Eichsfelder Kessel investiert 580.000 Euro in einen neuen Hochbehälter und 560 Meter neue Leitung in Wallrode.

6. Oktober: Die Stadt Heiligenstadt lädt Stadträte und Bürger zu einem öffentlichen Arbeitsgespräch in die Stadthalle ein. Es geht um Transparenz im Haushalt für 2021.

6. Oktober: Die Dorferneuerung in Breitenbach geht weiter. Zahlreiche Projekte sollen 2021 umgesetzt werden – im Wert von 1,4 Millionen Euro. Unter anderem geht es auch um die Sanierung des Teiches

7. Oktober: Die Flurbereinigung in Kirchohmfeld ist abgeschlossen.

7. Oktober: Im Kreistag kommt es zu einer heftigen Debatte um die Ermächtigung des Landrates, Zukunftsplänen des Eichsfeld-Klinikums zustimmen, die nicht einen Zentralneubau enthalten. Der diesbezügliche Antrag wird abgeschmettert.

7. Oktober: Die ersten Weihnachtsmärkte im Eichsfeld werden abgesagt.

7. Oktober: In Leinefelde kommt es zu mehreren Fällen von Vandalismus. Unbekannte kippen eine ölhaltige Flüssigkeit in Märtens Teich, demolieren einen Stromkasten und zerkratzen ein Auto.

8. Oktober: Die Corona-Fallzahlen steigen im Landkreis sprunghaft an. Ein Hauptauslöser ist eine private Familienfeier in einer Gaststätte.

8. Oktober: Die Verschuldung des Landkreises sinkt unter zehn Millionen Euro.

8. Oktober: Der Benefizlauf der Stadt Heiligenstadt beginnt. Eine Woche lang haben Teilnehmer Zeit, Kilometer für einen guten Zweck zu laufen. Am Ende sind es 339 Starter. Sie erlaufen 2500 Euro für die Heiligenstädter Frauenbildungs- und Begegnungsstätte ko-ra-le.

8. Oktober: Der neue Busbahnhof in Dingelstädt wird eingeweiht.

9. Oktober: Das Eichsfeld-Klinikum stellt die Neustrukturierung vor: 90 Millionen Euro werden in die Standorte Reifenstein und Heiligenstadt fließen, Worbis soll medizinisch nachgenutzt werden. Die Förderquote für diese Vorhaben beträgt 75 Prozent. Ein Zentralneubau ist endgültig vom Tisch.

9. Oktober: Der Kinofilm der Eichsfelder Vietnamradler ist fertig. Premiere soll er im Januar in Kassel feiern, doch pandemiebedingt muss der Kinostart auf April verschoben werden.

9. Oktober: Der Kreisparteitag der CDU in Büttstedt dauert nur zwei Stunden. Manfred Grund wird erneut als Kandidat für die Bundestagswahl bestätigt.

10. Oktober: In Worbis entsteht ein Waldspielplatz, damit wird eine Idee des Kinderparlamentes umgesetzt.

11. Oktober: Corona ist zurück im Eichsfeld. 36 Menschen haben sich neu infiziert, 250 Testungen hat es gegeben, mehr als 300 Menschen sind in Quarantäne.

12. Oktober: Im Quartier 44 in Heiligenstadt eröffnet eine neue Heimwerker-, Näh- und Computerstube.

12. Oktober: Das Eichsfeld bekommt ein eigenes Wörterbuch. Hans-Gerd Adler aus Heiligenstadt arbeitet in der Endphase für den Eichsfelder Mundart-Duden.

12. Oktober: Der Landkreis erlässt Einschränkungen bei privaten Feiern.

13. Oktober: Der Schwellenwert 50 bei der Sieben-Tages-Inzidenzwert-Berechnung in Sachen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner wird überschritten. Ab sofort gelten schärfere Regeln. Der Landkreis verteilt weitere Masken an Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Die Stadt Dingelstädt sperrt ihre Säle für private Feiern.

13. Oktober: Beim Kindergartenneubau in Bernterode/Wipper wird der Grundstein gelegt.

14. Oktober: In Mackenrode entsteht ein Märchen-Spielplatz.

14. Oktober: Ab sofort gilt auf dem Heiligenstädter Wilhelm Maskenpflicht und an den vier Bushaltestellen mit der höchsten Frequenz, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Die ersten Schilder werden schnell gestohlen. Der Landkreis gibt weitere Einschränkungen bekannt.

14. Oktober: Die Polizei fasst einen 22-jährigen Intensivtäter, auf dessen Konto bereits 29 Straftaten gehen.

14. Oktober: Bei Tastungen pflanzen Schüler 500 Büsche, um einer Rebhuhnpopulation unter die Arme zu greifen.

15. Oktober: Die Vereinten Nationen zeichnen ein besonderes Teilhabe-Projekt des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal aus.

15. Oktober: Die Sanierung des Heidkopftunnels beginnt.

15. Oktober: Die Eichsfelder Karnevalvereine sagen die Session 20/21 komplett ab.

15. Oktober: Im Eichsfeld sind es bereits wieder 78 aktive Corona-Infektionen, 500 Menschen befinden sich in Quarantäne.

16. Oktober: Sportliche Wettkämpfe dürfen nicht mehr stattfinden.

16. Oktober: Hans-Georg Metze aus Heiligenstadt holt ein 170 Jahre altes Morsegerät aus dem Ruhestand, restauriert es und gibt es an das Fernmeldemuseum Mühlhausen.

17. Oktober: Die Kuhmuhne Schönhagen erhält den Thüringer Biopreis für ihr außergewöhnliches Konzept der Sortenbewahrung.

19. Oktober: Thomas Gubert aus Heiligenstadt wird der neue Leiter der Polizeiinspektion Nordhausen.

20. Oktober: Silke Senge vom Blinden- und Sehbehindertenverband Eichsfeld erhält die Thüringer Rose für ihr außergewöhnliches Engagement.

20. Oktober: Ein Brandstifter zündelt im Keller eines Leinefelder Wohnblocks.

21. Oktober: Nach einer Woche Sperrung wegen der Heidkopftunnelsanierung sind erste Mängel im Verkehrsfluss aufgedeckt. Die Ampelphasen und die Umleitungsausschilderung werden optimiert.

22. Oktober: In Neubleicherode werden eine neue Buswendeschleife und eine sanierte Straße übergeben.

22. Oktober: Noch laufen optimistische Planungen für einen Weihnachtsmarkt in Heiligenstadt, der aber kann, wie sich später herausstellt, nicht stattfinden.

22. Oktober: Teilerfolg für die Norma-Beschäftigten aus Gerbershausen. Die IG Metall hat einen Sozialplan und einen Interessensausgleich erreicht.

23. Oktober: Acht Bundeswehrsoldaten unterstützen das Eichsfelder Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung bezüglich der Pandemie.

24. Oktober: Der Kurzfilm von Sven Tasch feiert in Bleicherode Premiere.

24. Oktober: In Gernrode werden weitere Bäume gepflanzt, am Ende sind es über 1300.

26. Oktober: Bei Beuren kracht eine Egge in das Führerhaus eines Lkw. Dessen Fahrer wird verletzt.

26. Oktober: Corona-Leugner demonstrieren auf dem Marktplatz. Es ist nicht der erste „Hygienespaziergang“, doch dieses Mal gibt es Gegenprotest und ein Friedensgebet.

26. Oktober: In Lutter wird mit dem Anschluss an das Erdgasnetz symbolisch eine Fackel entzündet.

27. Oktober: Burg Hanstein ist 950 Jahre alt, eine Feier aber kann es nicht geben.

28. Oktober: Die Demo am Montag in Heiligenstadt zieht herbe Kritik nach sich. Unter anderem beklagt Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann unzureichende Kontrollen des Ordnungsamtes des Landkreises und spricht von untätigem Zusehen.

28. Oktober: Die Kreissparkasse Eichsfeld hat die Filialen in Effelder und Arenshausen geschlossen, das Filialnetz komme auf den Prüfstand, heißt es vom Geldinstitut.

29. Oktober: Im Eichsfeldklinikum werden zwei weitere Isolierstationen für Corona-Patienten geplant, in Altenheimen werden Schnelltests vorbereitet.

29. Oktober: Die Eichsfelder Linkspartei erhebt schwere Vorwürfe gegen das Ordnungsamt des Landkreises wegen der Vorgänge rund um die Corona-Demo. Sie reicht eine Dienstaufsichtsbeschwerde ein.

30. Oktober: Das Iba in Heiligenstadt erhält eine Förderung von 500.000 Euro für ein neues Forschungsprojekt. Dabei geht es um die Bestimmung von Medikamenten bei Viruserkrankungen.

November

1. November: 40 neue Coronainfektionen muss das Gesundheitsamt für das Wochenende bestätigen, die Bundeswehr bleibt im Eichsfeld.

2. November: Die Heiligenstädter Künstlerin Uta Oesterheld-Petry eröffnet einen neuen Ausstellungsraum trotz Krise. Jetzt nichts zu tun, sei auch keine Lösung, sagt sie.

2. November: Rita Lutterberg aus Brehme wird für ihre Verdienste mit dem Caritaskreuz geehrt.

3. Oktober: Gregor Bett wird als neuer Geschäftsführer des Eichsfeld-Klinikums vorgestellt. Armin Sülberg war Interimsgeschäftsführer. Er will seinen Nachfolger noch eine Weile begleiten.

3. November: Heiligenstadt plant für 2021 Investitionen für 11,9 Millionen Euro, so steht es im Haushaltsentwurf.

4. November: Am Sonnenstein stehen jetzt zwei neue Skulpturen, die dem Holunger Pfarrer und Astronomen Anton Thraen gewidmet sind. Er berechnete einst den Kleinplaneten Eichsfeldia.

4. November: In Dingelstädt hofft man auf einen Förderbescheid für das Hallenbad. In einem Anbau könnte ein 25-Meter-Becken entstehen.

4. November: Die Agentur für Arbeit Nordthüringen prognostiziert einen weiteren Anstieg bei der Kurzarbeit.

4. November: Das Wellnesshotel Wingerode erhält den Thüringer Tourismuspreis.

5. November: Die Fotofallen des Eichsfelder Luchsprojektes können Luchsnachwuchs bei Bockelnhagen im Bild festhalten.

5. November: Arnold Senft aus Leinefelde, Präsident des Thüringer Einzelhandelsverbandes, sieht schwere Zeiten auf die Innenstädte zukommen.

5. November: Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt auf 88 im Kreis, inzwischen sind 164 Menschen gleichzeitig infiziert.

5. November: Der Gemeinderat von Niederorschel erhöht die Kindergartengebühren und will 2021 5,2 Millionen Euro in die Einheitsgemeinde investieren.

6. November: Berlingerode hat ein Problem mit Rasern. Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der Ortsdurchfahrt hatte der Spitzenreiter 136 km/h auf dem Tacho. In der Gemeinde werden ein neues Gewerbegebiet, ein neues Feuerwehrgerätehaus und ein Supermarkt geplant.

6. November: Der erste Kindergarten muss wegen Corona schließen.

6. November: Johann Freitag und Herbert Vogeley aus Heiligenstadt veröffentlichen ihr kleines Weihnachtsbuch „So mittendrin“.

6. November: Christian Stützer aus Heiligenstadt erhält die Kulturnadel des Freistaates für seine Arbeit im Initiativkreis jüdisches Erbe

7. November: Der Anbau am Altenpflegeheim Haus St. Elisabeth in Breitenworbis nimmt Gestalt an. In den Bau fließen rund 7 Millionen Euro.

9. November: In Dingelstädt startet ein neues Projekt: Eine Wohngemeinschaft für junge Pflegebedürftige.

10. November: Durch die erneute coronabedingte Schließung der Gaststätten werden die Inhaber kreativ und bieten Martinsgänse „außer Haus“ an.

10. November: Auf einem Feld bei Niederorschel wird bei landwirtschaftlichen Arbeiten ein Flugzeugmotor zu Tage gefördert. Es handelt sich um den Motor eines amerikanischen Jagdbombers aus dem Zweiten Weltkrieg.

10. November: Der Landkreis untersagt wegen der steigenden Fallzahlen jeglichen Vereinssport, auch für Kinder und Jugendliche.

10. November: Zum zweiten Mal kommt der Weihnachtsbaum für den Erfurter Domplatz aus dem Eichsfeld. Das Heiligenstädter Iba spendiert die Fichte, die dort zunehmend Probleme bereitet.

11. November: Der Heiligenstädter Karnevalverein veranstaltet einen klitzekleinen Rathaussturm mit nur fünf Personen. Sie wollen das Corona-Virus dingfest machen.

11. November: Landrat Henning wendet sich mit einem inständigen Appell an die Vernunft an die Bewohner des Landkreises in Sachen Corona.

11. November: Einige Feuerwehren überraschen Kinder mit einer Martinshörnchen-Aktion. Die Umzüge fallen aus.

12. November: In Ershausen entsteht ein neues Konventhaus für die indischen Kristu-Dasi-Schwestern.

12. November: Die Grundschule Küllstedt muss wegen Corona-Infektionen schließen.

15. November: In Teistungen demonstrieren Reichsbürger und Corona-Leugner, der Protest bleibt friedlich.

14. November: Ein tragischer Unfall ereignet sich auf der B 247 bei Dingelstädt. Ein 65-jähriger Motorradfahrer erliegt noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

14. November: Am Heiligenstädter Dün findet eine Baumpflanzaktion des Vereins Artenreicher Stadtwald statt.

15. November: In Leinfelde findet eine kleine Gedenkstunde anlässlich des Volkstrauertages unter Coronabedingungen statt. Heiligenstadt hat darauf verzichtet und zwei Tage zuvor Kränze niedergelegt.

16. November: Die ersten Schneezäune der Saison werden aufgestellt. Der Winterdienst verweist auf volle Salzlager.

17. November: Die Eichsfeldwerke stellen eine Idee vor, wie ein landwirtschaftlicher Altstandort in Kalteneber genutzt werden könnte: Als Solarpark. In Heiligenstadt entsteht eine Ladestation für vier Elektro-Stadtbusse, die in den kommenden Monaten angeschafft werden sollen.

18. November: Der Schulsanitätsdienst des Dingelstädter Josef-Gymnasiums gewinnt einen Preis im Wettbewerb „Ideen machen Schule“.

18. November: Der Kindergarten Büttstedt wird wegen Corona-Fällen geschlossen.

19. November: Bei einem Schulausflug bei Silkerode ist plötzlich ein 11-jähriges Mädchen verschwunden. Eine großangelegte Suchaktion beginnt. Noch am Abend wird das Kind bei Mackenrode im Landkreis Nordhausen, etwa zwölf Kilometer Luftlinie entfernt, wohlbehalten aufgegriffen.

19. November: Der Roundtable Eichsfeld und der Ladies Circle schicken 2203 Weihnachtspäckchen nach Osteuropa.

20. November: Allein im Monat November gab es 1272 Corona-Tests im Kreis, 475 Eichsfelder sind in Quarantäne.

20. November: Der diesjährige Weihnachtshilfstransport von St. Gerhard Heiligenstadt startet nach Rumänien.

21. November: Eine Eichsfelder Colorado-Tanne wird der prominenteste Weihnachtsbaum Deutschlands. Der prachtvolle Baum aus Breitenworbis wird vor dem Brandenburger Tor in Berlin stehen.

23. November: Zwei 24-Jährige bauen in Dietzenrode eine Solidarische Landwirtschaft auf.

23. November: In Werleshausen trägt die erste Eichsfelder Trüffelfarm Früchte.

23. November: Die Arenshäuser Feuerwehr hat die Idee zu einer besonderen Nikolausaktion für die Kinder des Dorfes. Im ganzen Landkreis ziehen die Feuerwehren nach.

23. November: Da die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Bornhagen zum Jahresende schließt, fordert Bürgermeister Marko Grosa von Leinefelde eine neue GU – aber nicht in seinem Stadtgebiet. Man habe schon die nahe des Bodensteins.

24. November: Im Eichsfeldmuseum laufen die Umbauarbeiten, um das Unesco-Kulturerbe Palmsonntagsprozession später zu präsentieren. Es ist der erste Teil der Neukonzeption.

25. November: Der Kreisausschuss gibt grünes Licht für die Erhöhung der Müllgebühren ab dem 1. Januar. Auch muss ein neues Abfallwirtschaftskonzept erstellt werden.

25. November: Die Touristinformation Heiligenstadt bereitet die Zertifizierung eines weiteren Wanderwegs als „Traumtour“ vor, dieses Mal den Panoramaweg Dün.

25. November: Jannes Fittje ist Vizemeister seiner Klasse bei der ADAC GT Masters geworden und spricht über seine erste Saison im großen Rennsportzirkus.

25. November: Die beiden städtischen Wohnungsgesellschaften von Leinefelde-Worbis sollen zu einer fusionieren.

26. November: An mehreren Schulen treten Corona-Fälle auf, die Lage entspannt sich nicht.

28. November: Die Gemeinde St. Marien Heiligenstadt lässt schon jetzt den Weihnachtsstern zwischen den Türmen der Propsteikirche hochziehen, als Zeichen der Verbundenheit in der Krise. Normalerweise geschieht das erst zum Weihnachtsfest.

29. November: An einem Wochenende müssen 83 Neuinfektionen bestätigt werden, Schulen, Pflegeheime und das Fleischwerk Heiligenstadt sind betroffen.

30. November: Heuthen bekommt einen modernen neuen Freilandkreuzweg.

Dezember

1. Dezember: Der Hundeshagener Drehorgelspieler Willi Reimann will jeden Adventssonntag durch das Dorf ziehen und den Bewohnern aus sicherer Entfernung Ständchen bringen.

1. Dezember: Der Zweckverband Eichsfelder Kessel will 2021 zehn Millionen Euro investieren und auch die Kläranlage Weißenborn-Lüderode 2021 eröffnen.

1. Dezember: Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 4,5 Prozent. 6000 Eichsfelder sind in pandemiebedingter Kurzarbeit.

1. Dezember: Die Zulassungsstelle beim Landratsamt ist renoviert, Termine gibt es für die Behörde über die Homepage.

1. Dezember: Die Polizei sucht einen mutmaßlichen Räuber, der zwei Tankstellen in Heiligenstadt überfallen hat.

2. Dezember: Auf der Umleitungsstrecke des Heidkopftunnels kommt es immer wieder zu Problemen, vor allem Lkw-Fahrer beachten die Hinweisschilder nicht. An der Tankstelle Hohengandern wird gedreht, dabei oft Schilder, Beleuchtungen, Rasen und Bordsteine beschädigt.

2. Dezember: Das Eichsfeld hat jetzt 258 aktive Coronafälle, der Inzidenzwert liegt bei 137.

2. Dezember: In Geisleden sind auf einem alten Fabrikgelände 11 Wohnungen entstanden.

2. Dezember: Der Zeltverkauf bei einem Discounter in Heiligenstadt ist vorbei, das nagelneue Gebäude eröffnet.

3. Dezember: Im Eichsfeld sind zwei neue Rettungswachen geplant, in Heiligenstadt trifft zudem die neue Drehleiter der Feuerwehr ein.

3. Dezember: Eine ganze Grundschulklasse muss in Quarantäne, mehrere Pflegeeinrichtungen sind betroffen, der Inzidenzwert schnellt auf 165 hoch.

3. Dezember: Die Dingelstädter Franziskusschule begeht ihren 30. Geburtstag.

3. Dezember: Das Eichsfelder Impfzentrum soll in Leinefelde stationiert werden.

4./5. Dezember: Die Eichsfelder Wehren setzen ihre Nikolausaktionen in die Tat. In zahlreichen Dörfern kommt der Nikolaus mit Blaulicht im Feuerwehrauto zu den Häusern.

6. Dezember: Auf Burg Scharfenstein wird das erste Whiskyparfüm für sie und ihn vorgestellt.

6. Dezember: Immer mehr Kindergärten im Kreis sind von der Coronapandemie betroffen. Der Inzidenzwert steigt auf 193.

6. Dezember: Josef Keppler aus Lindewerra und Eduard Fritze erhalten die Ehrengabe des Vereins für Eichsfeldische Heimatkunde. Das diesjährige Eichsfeld-Jahrbuch ist bereits erhältlich.

7. Dezember: In Worbis muss ein Wohnblock am Abend evakuiert werden. Das Landesamt stellt in einer Wohnung ein Sprenggeschoss sicher.

7. Dezember: Die Verwaltungsgemeinschaft Uder beginnt, ihr neues Feuerwehrkonzept umzusetzen. Ein Auto aus Lutter zieht zur Feuerwehr Steinheuterode um.

8. Dezember: Im Eichsfeldmuseum ist eine 500 Jahre alte Kostbarkeit eingetroffen, eine Tartsche (Wappenschild) der freiherrlichen Familie von Wintzingerode. Für den Erwerb haben die Stadt, die Staatskanzlei und die Sparkassenstiftung zusammengelegt.

8. Dezember: Die Künstler Christoph Haupt und Erik Seehof bauen auf dem Wilhelm in Heiligenstadt einen Kultursalon für eine Person auf.

8. Dezember: Im Stadtrat von Heiligenstadt schlagen die Wellen hoch. Die AfD-Fraktion zieht zwar einen Antrag, den städtischen Vereinen sämtliche Zuwendungen zu streichen, zurück, doch die Gemüter kochen hoch. Der AfD-Antrag, das Bürgerbudget zu streichen, wird abgelehnt. Ratsvorsitzender Heinz-Peter Kaes (CDU) hält eine Brandrede zur Debattenkultur.

9. Dezember: Es gibt einen Coronafall im Krisenstab des Landkreises, die Zahl der Neuinfektionen täglich nimmt hohe Werte an. Die Kreistagssitzung wird für diesen Tag sofort abgesagt.

9. Dezember: In Heiligenstadt erfolgt auf dem Gelände des Redemptoristenklosters der Spatenstich für ein stationäres Hospiz. Bauherr ist die Caritas, Architekt Stadermann aus Hausen legt das Gebäude in Form einer 8 an, als Zeichen der Unendlichkeit.

10. Dezember: Torsten W. Müller und Hans-Gerd Adler aus Heiligenstadt sorgen für Schmunzeln. Sie legen ein Eichsfelder Grundgesetz mit zehn Paragrafen in Mundart als Postkarte vor.

10. Dezember: Das Gesundheitsamt muss 62 Neuinfektionen binnen eines Tages bestätigen.

11. Dezember: Kaufland spendiert dem Johannesstift Ershausen 2000 Schnelltests, es gibt Corona-Fälle innerhalb der Eichsfelder Polizei. Die Einsatzbereitschaft bleibt gesichert. Innerhalb von zwei Tagen gibt es 111 Neuinfektionen. Der neue Termin für die Kreistagssitzung am 22. Dezember wird wieder abgesagt.

11. Dezember: Polizei, Rettungshunde und Feuerwehren suchen verzweifelt nach einem 82-jährigen vermissten Mann aus Birkungen. Trotz intensiver Suche muss die Aktion um Mitternacht erfolglos abgebrochen werden. Der Mann wird am 13. Dezember leblos hinter dem Klinikum Reifenstein gefunden.

11. Dezember: In Wüstheuterode baut ein Team von Ehrenamtlichen eine nagelneue Weihnachtskrippe für die Pfarrkirche des Ortes.

11. Dezember: Unbekannte haben auf dem Dün bei Heiligenstadt einen Tannenbaum liebevoll zu Weihnachten geschmückt.

11. Dezember: Unbekannte schneiden auf einer Weihnachtsbaumplantage in Geisleden bei 160 bereits reservierten Edeltannen die Spitzen ab oder die Bäume einfach mittendurch. Die Besitzer loben 1000 Euro für Hinweise aus. Die gemeine Tat sorgt für Empörung.

12./13. Dezember: 118 Neuinfektionen innerhalb zweier Tage lassen den Krisenstab die Lage im Kreis als dramatisch bezeichnen. Die Inzidenz liegt bei 269. Landrat Henning appelliert an die Bevölkerung, ihre Kontakte massiv einzuschränken. Das Klinik-Personal arbeitet mit 33 stationären Patienten an der Belastungsgrenze. Inzwischen müssen fast täglich Todesfälle gemeldet werden.

12. Dezember: Die Nordmanntanne bleibt der Renner als Weihnachtsbaum, wie das Forstamt Leinefelde konstatiert.

14. Dezember: Ein neues Ensemble aus Findling, Bänken und einem neu gepflanzten Baum erinnert nun in Silberhausen an Flucht und Vertreibung.

15. Dezember: Da am 16. Dezember bundesweit ein neuer harter Lockdown beginnt, bereiten sich die Einzelhändler auf neue Wege vor. In Heiligenstadt können weiter Dinge bestellt werden, die Interessengemeinschaft und die Stadt installieren einen gemeinsamen Lieferservice.

15. Dezember: Das Gesundheitsamt muss vier weitere Todesfälle binnen eines Tages im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung mitteilen. Aktuell sind 416 Menschen infiziert.

16. Dezember: Dingelstädt sagt die für den 21. Dezember geplante Stadtratssitzung ab. Der Haushalt kann erst im nächsten Jahr verabschiedet werden.

16. Dezember: Christian Böduel stellt sich vor. Der Eichsfelder wird zum 1. Januar Regionalleiter Nordthüringen der Industrie- und Handelskammer. Die IHK in Heiligenstadt ist jetzt in der Wilhelmstraße 34a zu finden.

17. Dezember: Die Gemeinde Uder ehrt seine ehrenamtlichen Helfer in der Coronakrise auf Großflächenplakaten an den Ortseingängen.

17. Dezember: Der Inzidenzwert steigt im Eichsfeld auf über 300 an und liegt bei 312. Schon wieder muss der Landkreis 83 Neuinfektionen und zwei Todesfälle bestätigen. 529 Eichsfelder kämpfen mit dem Virus.

17. Dezember: Die Kowo Obereichsfeld hat ein neues Geschäftsfeld erschlossen und bietet möblierte Zimmer als Cityapartments an.

17. Dezember: In Flinsberg wird mit einem LTE-Mast ein weiteres Funkloch geschlossen.

18. Dezember: Die Kreissparkasse Eichsfeld und die VR-Bank Mitte gehen in den Schulterschluss. Kunden der einen können kostenlos bei der jeweils anderen Bank Bargeld abheben.

18. Dezember: Der Landkreis weitet aufgrund der weiterhin hohen täglichen Neuinfektionen die Maskenpflicht aus. Auch die Ordnungsämter im Kreis bekommen mehr Kompetenzen bei Kontrolle und Ahndung von Verstößen gegen die Corona-Regeln.

18. Dezember: Wolfgang Gunkel ist 20 Jahre Heiligenstädter Möhrenkönig.

18. Dezember: Ein Lkw mit Flüssiggastank verunglückt zwischen Neuendorf und Etzenborn wegen Glätte. Es ist nicht der erste Unfall auf der Strecke, seit der Rotenberg wegen der Sanierung gesperrt ist.

20. Dezember: In Heiligenstadt läuft eine an die Coronabedingungen angepasste Aktion Essen auf Rädern, eine Gaststätte in Wingerode kocht.

20. Dezember: Die Zahl der Todesopfer in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigt auf 44 an. Es gibt 116 Neuinfektionen am Wochenende.

22. Dezember: Die B 80 bei Hohengandern ist wieder frei. Die letzten Sperrschilder werden nach einjähriger Bauzeit für zwei Brücken entfernt.

22. Dezember: Im gesamten Eichsfeld werden zahlreiche Christmetten und Hirtenfeuer unter freiem Himmel abgesagt. Teils werden die Messen im Internet übertragen.

22. Dezember: Rolf Döring, Vorstandschef der VR-Bank Mitte, geht nach 45 Berufsjahren in den Ruhestand.

24. Dezember: Ein trauriger Heiligabend – 171 Neuinfektionen, so viele wie noch nie, müssen gemeldet werden. Täglich sind Todesfälle zu beklagen.

27. Dezember: Aufgrund der dramatischen Lage werden die Kontaktbeschränkungen im Landkreis ausgeweitet. Nicht nur nachts, sondern auch tagsüber soll man das Haus nur aus triftigen Gründen wie zum Beispiel Arbeit, Einkaufen oder medizinische Notfälle verlassen. Das tritt zum 28. Dezember in Kraft.

28. Dezember: Das Eichsfeld-Klinikim ist über die Leistungsgrenze hinaus. Es müssen bereits Notfälle an die Uniklinik in Göttingen abgegeben werden. Das ist auch der Grund für die ganztägige Ausgangssperre.

30. Dezember: Das Gesundheitsamt muss bestätigen, dass seit Ausbruch der Pandemie bereits 70 Eichsfelder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind. An diesem Tag gibt es 127 Neuinfektionen. 744 Menschen sind aktuell infiziert.

30. Dezember: Es gibt Verwirrung um das Impfzentrum Leinefelde. Eine Terminvergabe für eine Impfung ist derzeit nicht möglich. Das liegt daran, dass die Impfzentren in zwei Phasen eingeteilt ist, Leinefelde ist in der zweiten. Hierfür sind Anmeldungen erst später im Januar möglich.

30. Dezember: Engagierte Eltern und Musikpädagogen haben ein inklusives Kinder- und Jugendorchester gegründet und auch die Gemeinnützigkeit unter Dach und Fach. Sitz ist in Kirchworbis