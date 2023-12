Das schwarze Schaf an einer Eichsfelder Krippe 

Küllstedt Hauskrippenausstellung in Küllstedt öffnet ihre Türen

Aufgebaut ist in Küllstedt in St. Georg und Juliana die Kirchenkrippe mit ihren 60 großen Oberammergauer Figuren, die rund 60 Zentimeter hoch sind. In diesem Jahr hat sich zu diesem auch ein besonderes Schaf gesellt. Wie Hermann-Josef Montag erzählt, hat er es im vergangenen Jahr, als er bei den Passionsspielen in Oberammergau war, in einer Schnitzerwerkstatt erworben. Das vormals weiße Schaf bekam in Küllstedt dann jedoch einen schwarzen Kopf und ebensolche Füße. Das schwarze Schaf sei symbolisch und solle zeigen, dass an der Krippe alle Menschen willkommen sind, sagt Montag, der mit fleißigen Helfern die Kirchenkrippe wieder aufgebaut hat.

Ihren Platz haben auch über 20 Fichten bekommen, von denen die größte acht, die kleinste zwei Meter misst. Die Bäume stammen aus einer privaten Spende, einer Schonung im Westerwald, und der eigens von Krippenaufbauern angelegten Plantage.

Mehr als 200 Hauskrippen in der Schau

Gezeigt werden zudem wieder rund 200 Hauskrippen in verschiedensten Ausführungen, darunter welche aus Lego, aus Papier, Marolin oder in Nussschalen. Hermann-Josef Montag und seinen Mitstreitern ist es wichtig, insbesondere auch die Kinder an das Geschehen der heiligen Nacht heranzuführen.

Die Hauskrippenausstellung in der Küllstedter Kirche wird am Sonntag, 10. Dezember, um 10.30 Uhr im Hochamt eröffnet und ist bis Sonntag, 17. Dezember, täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Den Abschluss bildet am 3. Advent ein Konzert.

Die Heimatstube lädt am 2. Advent von 11.30 bis 17 Uhr, in der Woche von 13 bis 17 Uhr sowie am 3. Advent von 13 bis 17 Uhr zum Besuch ein. Anmeldung für Gruppen und weitere Infos unter Telefon 036075/60640 (Pfarramt) oder 036075/56891 (Gemeinde Küllstedt)