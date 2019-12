Das war 2019: Harte Geduldsproben auf Straßen

Mitunter konnte man in diesem zu Ende gehenden Jahr den Eindruck haben, man kann im Eichsfeld gar nirgends mehr lang. Eine Großbaustelle nach der anderen tat sich auf. Auf der A 38 sind bei Leinefelde nicht nur die Fahrbahnen saniert worden, sondern gleichzeitig wurde der vierte Ast auf die Kreuzung in Richtung neues Gewerbegebiet Teichhof gebaut. Wochenlang war die Umgehung nach Worbis in diesem Bereich gesperrt. Gleichzeitig ging es an die Ortsdurchfahrt Ferna – unter Vollsperrung. Über den Rotenberg bei Teistungen ging es auch nicht wirklich voran. Seit über einem Jahr steht dort eine Baustellenampel, weil der Hang instabil ist. Eine Lösung zeichnet sich erst für das kommende Jahr ab.

Auch in Heiligenstadt ging zwischenzeitlich an der A 38 nicht viel. Auch dort entstand ein vierter Ast an einem Kreisverkehr, um das neue Gewerbegebiet A 38 Ost anzuschließen. Erst vor knapp zwei Wochen gab es endlich wieder freie Fahrt. Die Baustellen sonst noch im Kreis aufzuzählen ist müßig. An allen Ecken und Enden standen und stehen Sperrschilder. Aber seien wir ehrlich: War es wirklich so schlimm? Jetzt sind fast alle Straßen wieder in Ordnung, werden die nächsten Jahre halten.

Sicherlich ist es ärgerlich, wenn man eine Stunde früher zur Arbeit los muss. Aber die eierlegende Wollmilchsau gibt es auch im Straßenbau nicht, dass über Nacht alles fertig ist und niemand beeinträchtigt wird. Bei den entsprechenden Behörden – und das sind eine ganze Menge – muss eine genaue Abstimmung erfolgen, wann wer fertig sein muss, damit der Verkehr noch einigermaßen läuft. Das ist sogar eine logistische Meisterleistung. Und die ganzen großen Baustellen sind bereits wieder Geschichte. Es läuft auf den Straßen.

Ein Problem aber hat sich richtig ausgewachsen: Der Heidkopftunnel. Im Januar ging es mit dem Ärger los. Im Tunnel fiel ein Bauteil aus. Erst nach drei Tagen war der Schaden behoben. Die Umleitung führte wie immer über Hohengandern, die B27 und Hebenshausen nach Friedland. Ein Nadelöhr nach dem anderen. Die Nerven der Kraftfahrer und vor allem der Anwohner in Hohengandern lagen blank, zumal es in den kilometerlangen Staus auch noch Unfälle gab, gar nichts mehr ging. In Hohengandern war man kurz davor, eine Bürgerinitiative zu gründen. Die Einwohner richteten dringende Appelle an die Behörden, endlich eine Lösung zu finden. Drei Bundesländer sind in das Problem involviert. Die Politik hat sich mit eingeschaltet, auch die Öffentlichkeit machte Druck.

Derzeit werden bei Reckershausen Behelfsrampen gebaut, um die Umleitung zu minimieren. Denn die B 80 wird für ein Jahr voll gesperrt, weil zwei Bahnbrücken saniert beziehungsweise neu gebaut werden müssen. Ab Oktober 2020 sollen zudem noch die auf vier Monate veranschlagten Baumaßnahmen beginnen, bei denen in den Tunnelröhren die Fahrbahnen saniert werden. Daran mag im westlichen Eichsfeld schon jetzt niemand denken.

Das Thema ist noch lange nicht beendet. Denn die „Gegenläufigkeit“, also dass bei der Störung einer Röhre der Verkehr auf jeweils einer Fahrspur durch die andere geleitet werden kann, ist ein Knackpunkt. Ausgerüstet ist das Prestigeobjekt „Tunnel der Deutschen Einheit“ dafür nämlich nicht. Das ist aber die Lösung, die Thüringen favorisiert, um die Belastungen für die Dörfer tunlichst gering zu halten. Ich bin gespannt, wie das weitergeht.