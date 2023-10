Das war die Woche im Landkreis Eichsfeld

Die Nachrichten und Ereignisse der vergangenen Woche aus dem Landkreis Eichsfeld in einem Überblick. Hier geht es zu den Artikeln:

Nur Ein-Bett-Zimmer: 165 Millionen Euro Fördermittel für neues Krankenhaus im Eichsfeld

Die Geschäftsleitung des Eichsfeld-Klinikums plant mit 200 Millionen Euro für neuen Gesundheitscampus in Heiligenstadt. Es wird im Neubau nur Ein-Bett-Zimmer geben. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Ein Eichsfeld-Dorf feiert Kirmes erstmals mit dem neuen Pfarrer

Kirmesbursche am Eichsfelder Dom zu sein, ist schon eine Ehre. Seit dem 1. September ist Pfarrer Philipp Förter für St. Alban und weitere Orte zuständig. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Der größte und letzte DDR-Kirchbau: Katholische Gemeinde im Eichsfeld feiert 30-jähriges Weihejubiläum

Es war der letzte und größte Kirchbau in der DDR. In Leinefelde wurde jetzt das 30-jährige Weihejubiläum gefeiert. Es gibt ein besonderes Geschenk zur Erinnerung. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Ein Eichsfelder und seine Leidenschaft für alte Radios

Hans-Joachim Liesenfeld aus Heiligenstadt, auch als Dixi bekannt, bereitet seine 20. Ausstellung vor. Es geht um 100 Jahre Radiogeschichte, um eine wahre Passion und einen großen Wunsch. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Gegen die Einsamkeit im Eichsfeld: Malteser starten neues Projekt

Die Malteser wollen im Eichsfeld ein neues Angebot aufbauen, Dafür suchen sie noch nach Ehrenamtlichen. Einsamen Menschen soll geholfen werden. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Stefan Stiefel, Leiter des Forstamtes Heiligenstadt, begutachtet den illegal abgeladenen Schutt im Westerwald. Foto: Daniel Wiegand / Funkemedien Thüringen

Freigabe-Termin für Doppelkreisel in Leinefelde steht fest

Die Arbeiten an der Anschlussstelle neben dem ehemaligen Milchhof in Leinefelde dauern noch bis Oktober 2024. Der Freigabe-Termin für den Doppelkreisel steht bereits fest. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Müllfrevel in Eichsfelder Wald: Unbekannte entsorgen mehrfach illegal Bauschutt und andere Abfälle

Unbekannte entsorgen im Eichsfeld etwa drei Kubikmeter Schutt im Wald. Für die Entsorgung kommt auf den Steuerzahler eine vierstellige Summe zu. Es drohen hohe Strafen. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Eichsfelder Chor erntet stehende Ovationen: Furioses Konzert der Stimmen der Zukunft

Die Martinskirche in Heiligenstadt platzt beim Abend mit Future Voices sprichwörtlich aus allen Nähten. Warum das Konzert zustande kam, hat einen besonderen Grund. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Die Holunger Kerstin Woyke-Peirerra hat in Worbis ein neues Atelier eröffnet, wo sie auch Malkurse gibt. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thüringen

Junggesellenabschied im Eichsfeld und die Frau mit dem Vogelnest

Kerstin Woyke Pereira bietet Menschen die Möglichkeit, aus dem Alltagskarussell auszusteigen. Die Eichsfelderin hat derzeit gut zu tun. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Ein Eichsfelder Unternehmen gewährt tiefe Einblicke

Das Deunaer Zementwerk im Wandel der Zeit. Das Unternehmen zeigt Interessierten seine Produktionsstätte. Unter anderem wurde Eichsfelder Zement in einer berühmten Großbaustelle genutzt. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Im Sommer verlagert Raphael Frechen das Kochen gerne mal in den Garten. Vor allem die mediterrane Küche hat es ihm angetan. Sein Können zeigt er jetzt im Fernsehen. Foto: Julia Frechen

Eichsfelder Hobby-Koch nimmt an TV-Sendung teil

Hobby-Koch Raphael Frechen aus Uder ist bald als Kandidat in der Sendung „Das perfekte Dinner“ zu sehen. Die Bewerbung war eher eine spontane Idee. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Der nächste Eichsfelder Landrats-Kandidat steht fest

Michael Gaßmann aus Heuthen geht für die Freien Wähler Eichsfeld in das Rennen bei der Wahl des Landrates. Was er vorhat und was ihn ärgert. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Eichsfelder Feuerwehren holen Bäume und Äste von Straßen

Leicht stürmisches Herbstwetter sorgt immerhin für drei Einsätze quer durch das Eichsfeld. Bäume und Äste mussten von wichtigen Straßen gezogen werden. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Ein klangvoller Schatz im Eichsfeld: Die kleine Petersilie braucht dringend Hilfe

Die Orgel in einer kleinen Eichsfelder Dorfkirche hat schon mehreren Experten die Sprache verschlagen. Jetzt aber muss sie grundlegend saniert werden. Hier geht es zum gesamten Artikel.

Weitere Nachrichten aus der vergangenen Woche im Landkreis Eichsfeld:

Eichsfelder Gemeinde investiert rund 699.000 Euro für Anbau an der Sporthalle

In einem Eichsfelder Dorf beenden Hunde die Freibadsaison

Ein Eichsfeld-Dorf feiert: Ein Bär, ein Hammel und viel gute Laune

Premiere zur Kirmes: Ein Eichsfelder Dorf hat erstmals eine Hammelkönigin

Für ein Benefizkonzert im Eichsfeld kommt ein Chor noch einmal zusammen

Behörde rät Eichsfelder Radfahrern zum Schieben auf der Umleitungsstrecke des Leineradweges

Neues Schulzentrum St. Elisabeth in Leinefelde: Wie es innen aussehen wird

Luchsnachwuchs in Nordthüringen gesichtet

Leinefelde-Worbis rüstet weitere Straßenlaternen im Stadtgebiet um

Worbiser Unternehmerin gehört zu den Top-Gründern im Handwerk

Kleinen Eichsfeldern wird die Angst vor Rettungsfahrzeugen genommen

230 Radfahrer der Stadt Dingelstädt fahren über 67.300 Kilometer

Gute Ausbildungs-Chancen für junge Eichsfelder

Im Eichsfeld steht der Baustart für einen Radweg kurz bevor

Heiligenstadts Senioren zeigen großes Interesse an neuen Ortsteilen