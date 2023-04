Das Weinen ihres Babys lernen Eichsfelder Eltern verstehen

Dingelstädt. Das Dingelstädter Familienzentrum bietet Eichsfelder Eltern einen Workshop zur Babysprache an. Für den muss man sich aber schnell anmelden.

Einen neuen Workshop bietet das Dingelstädter Familienzentrum Kerbscher Berg werdenden Eltern und solchen mit Neugeborenen bis zwölf Wochen an. Am kommenden Dienstag, dem 18. April, geht es in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr um die sogenannte Dunstan Babysprache.

Alle Babys nutzen ab der Geburt spezifische Laute, um ihre Grundbedürfnisse mitzuteilen: Hunger, Müdigkeit, Bauchweh, Aufstoßen müssen und Unwohlsein. Mütter und Väter lernen in dem Kurs, das Weinen ihres Kindes zu verstehen.

Die Teilnahme ist laut Familienzentrum kostenfrei. Interessierte werden gebeten, sich per E-Mail an barbara.moessner@babyzeichensprache.com oder telefonisch unter der Rufnummer 0151/21225037 anzumelden.