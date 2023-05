Die Geschichte der Eichsfelder Wallfahrtsstätten

Hüpstedt. Viel zu entdecken gibt es auf einer eintägigen Pilgerreise zu den Eichsfelder Wallfahrtsstätten. Eine Anmeldung zu der Fahrt ist noch möglich.

Zu einer eintägigen Pilgertour zu Eichsfelder Wallfahrtsstätten wird am Dienstag, dem 9. Mai, eingeladen. Nach der Ankunft in Etzelsbach wird hier um 10 Uhr ein Wallfahrtsgottesdienst gefeiert. Besucht wird dann unter anderem auch der einzige Josephs-Wallfahrtsort im Eichsfeld in Renshausen. Ebenso wird die Wallfahrtskapelle zu Ehren der 14 heiligen Nothelfer auf dem Höherberg besucht. Für diesen Tagesausflug gibt es noch einige Restplätze, teilt Günter Christoph Haase, Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Martin Hüpstedt, mit. Eine Anmeldung für die Fahrt sei noch möglich.

Nähere Informationenund Anmeldung im Pfarrbürounter Telefon: 036076/44458.