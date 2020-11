Der riesige Polizeiauflauf rund um das Grenzlandmuseum Eichsfeld am Sonntagmorgen deutet schon an, dass etwas im Gange ist. Beamte aus Nordhausen und von der Thüringer Bereitschaftspolizei unterstützen die Eichsfelder Einsatzkräfte.

Denn: Angemeldet sind zwei Kundgebungen. Eine aus dem Reichsbürgermilieu und eine Gegenkundgebung der Göttinger „P2+Partei“ auch mit Vertretern des Eichsfelder Bündnisses gegen Rechts.

Ramelow glaubt nicht an Lockerungen - 250 Demonstranten in Erfurt

Deutlich von der Vereinnahmung des Grenzlandmuseums distanzierte sich dessen Trägerverein. Man stelle sich gegen „jegliche Relativierung und Verharmlosung der Diktaturen im 20. Jahrhundert in Deutschland“.

Mit einem umfassenden Polizeiaufgebot wurde das Versammlungsgeschehen in Teistungen gesichert. Foto: Foto: Eckhard Jüngel

Mischung aus Unzufriedenen, Corona-Leugnern und AfD-Anhängern

Bis zu 150 Teilnehmer zählt die Polizei auf der Reichsbürgerkundgebung. Längst sind nicht alle Anwesenden diesem Milieu zuzuordnen. Bei genauerem Hinsehen ergibt sich eine Mischung aus bürgerlich Unzufriedenen, Reichsbürgern, Rechtsextremisten, Coronaleugnern, Esoterikern und AfD-Anhängern. Ein Teilnehmer, der in Teistungen dabei war, nahm zum Beispiel wenige Stunden später an einer Kranzniederlegung der AfD anlässlich des Volkstrauertages in Heiligenstadt teil.

Wortführer ist in Teistungen wieder einmal Daniel H. Der Heiligenstädter, der dem Reichsbürgerspektrum zugerechnet wird, ist der Polizei von mehreren „Montagsspaziergängen“ in der Kreisstadt bestens bekannt. In Teistungen wirbt er für Osmosewasser, das den Körper basisch halte. Man könne so auch auf eine Mund-Nase-Bedeckung verzichten.

Keine Abstände, kein Mundschutz

Die zu tragen, gehört derweil auch zu den Auflagen, die die Versammlungsbehörde des Kreises für den Fall erlassen hat, dass die 1,50 Meter Abstand zwischen den Teilnehmenden nicht eingehalten werden. Zunächst sieht es so aus, als würden sich die Anwesenden darum wenig scheren. Etwa eine Stunde stehen sie mit schwarz-weiß-roten Flaggen an der Straße vor dem Bildungszentrum des Grenzlandmuseums – Abstände und Mundschutz? Fehlanzeige. Als die Kundgebung dann beginnt, zieht sich das Geschehen erkennbar auseinander.

Daniel H., der montags oft in Heiligenstadt bei Aufzügen dabei ist, gerierte sich auch in Teistungen als Wortführer. Foto: Foto: Fabian Klaus

Der Eichsfelder Polizeichef Dietmar Kaiser, der auch den Einsatz führt, bestätigt derweil auf Anfrage, dass es zwischen denen, die in Teistungen sind und jenen, die montags in Heiligenstadt zumeist unangemeldet aufziehen, personelle Überschneidungen gebe.

Alle aktuellen Entwicklungen zu Corona in Thüringen in unserem kostenlosen Liveblog