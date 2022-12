Der Dornige Stachelbart ist im Eichsfeld ein seltener Fund

Eichsfeld. Natur im Eichsfeld (159): Besonderer Pilz steht auf der Roten Liste der gefährdeten Arten

Sicherlich gibt es Pilzfreunde, für die ist das Finden von Speisepilzen und deren anschließende Verarbeitung in der Küche wichtig. Für den Naturkundler und ernsthaften Mykologen hat das Entdecken von seltenen und interessanten Pilzen weit mehr Bedeutung als deren Speisewert. Diesbezüglich bietet die Natur im Eichsfeld immer wieder Überraschungen.

So war es für mich ein bemerkenswertes Ereignis, jetzt im Laubmischwald des Zehnsberges bei Worbis erstmals den Dornigen Stachelbart (Hericium cirrhatum) zu finden. Trotz Ahnung der Artzugehörigkeit wurden einige Fruchtkörper zur genauen Bestimmung mit nach Hause genommen. Erst das Studium der Literatur offenbarte mir die Seltenheit des Pilzes in Deutschland und in Thüringen. So wird er in den Roten Listen als gefährdete Arten ausgewiesen und sollte, trotz seiner Essbarkeit, deshalb nicht gesammelt werden. Da diesen Fehler nun einmal begangen, wurde der Pilz gebraten und probiert. Das natürlich nur aus rein wissenschaftlichem Interesse! Geschmack und Konsistenz erinnerten sehr an gebratenen Tofu.

In den veröffentlichten Verbreitungskarten der Deutschen Gesellschaft für Mykologie werden bisher noch keine Fundpunkte für den Landkreis Eichsfeld angezeigt. Das liegt sicherlich auch daran, dass das Eichsfeld bisher nur wenig hinsichtlich der Pilze erforscht wurde. Der Dornige Stachelbart besiedelt alte abgestorbene Stämme und Stümpfe von Laubbäumen. Die Rotbuche wird dabei eindeutig bevorzugt. Das Lignin des Holzes wird vom Pilz zur eigenen Ernährung abgebaut. Durch die übrig bleibende Zellulose erscheint das nun morsche Holz weißlich, weshalb diese Form der Holzzersetzung als Weißfäule bezeichnet wird. Die Seltenheit des Pilzes kann dadurch erklärt werden, dass er altes und dickes Totholz braucht, was in unseren Wirtschaftswäldern aber eher selten ausreichend vorhanden ist.

Der weiße oder gelbliche Fruchtkörper besteht aus einzelnen büschelartig zusammengewachsenen Hüten, die meist unregelmäßig gelappt, oft verbogen und verdreht angeordnet sind. Die Ober- und Unterseite der Einzelhüte sind mit Stacheln besetzt – daher der Name. Im Eichsfeld kommt übrigens noch ein weiterer, mindestens ebenso seltener Stachelbart vor, nämlich der Ästige Stachelbart (Hericium coralloides), der in seiner Wuchsform an eine Koralle erinnert. Die Suche nach Stachelbärten als interessante Fotomotive kann bei milden Temperaturen noch bis in den Dezember hinein erfolgen. Wer Stachelbärte essen, dabei aber verantwortungsbewusst die seltenen heimischen Bestände schonen möchte, kann auf den Igel-Stachelbart (Hericium erinaceus) zurückgreifen, dessen Zuchtform im Handel angeboten wird und der auch im eigenen Garten kultiviert werden kann.