Der Dünwanderweg soll zur Traumtour werden

Geht es nach den Mitarbeitern der Heiligenstädter Tourist-Information, dann wird sich nächstes Jahr ein Kreis sozusagen schließen. Nämlich der der zertifizierten Top-Wanderwege rund um die Kreisstadt. Zwei gibt es schon: Den Top-Wanderweg „Warteberg“ und den mit dem Namen „Erlebnis Iberg“. Diese Zertifizierungen aber, wenn sie verliehen werden, gelten immer nur jeweils drei Jahre lang. Dann steht eine Nachzertifizierung ins Haus, mit der das Prädikat entweder verlängert, aber auch aberkannt werden kann. Das ist demnächst soweit.

„Für diese Nachzertifizierung werden aktuelle Wege-Bestandsdaten, die von geschulten Experten erfasst sein müssen, mit topographischen Kartenblättern im Maßstab 1:10.000 bis 1:15.000 für jeden Vier-Kilometer-Abschnitt eines langen beziehungsweise jedem Viertel eines kurzen Weges benötigt“, beschreibt Heiligenstadts Tourismuschef Rüdiger Eckart das nicht ganz einfache Prozedere und den nicht geringen Aufwand. „Die Erfassung und die Wege werden dann vom Qualitätsmanagement des Wanderverbandes ,Wanderbares Deutschland’ vor Ort geprüft.“ Fällt diese Prüfung positiv aus, kann der jeweilige Weg für weitere drei Jahre als Qualitätsweg ausgezeichnet werden. „Eine erneute Auszeichnung erfolgt entweder im September nächsten Jahres bei der Reisemesse Tour Natur in Düsseldorf oder bei der CMT Urlaubsmesse im Januar 2022 in Stuttgart“, so Eckart, der hofft, dass sich auch die Corona-Situation bis dahin entspannt.

Wege werden vom Qualitätsmanagement geprüft

Untätig sind die Mitarbeiter der Tourist-Information derzeit wahrlich nicht. Neben der Nachzertifizierung für die beiden bestehenden Top-Wanderwege soll es einen dritten geben: Den Panorama-Weg Dün. Im Moment laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. „Mit unseren Partnern vor Ort arbeiten wir an der Vermarktung und vor allem an der Qualität der Wanderwege in der Wanderdestination Eichsfeld.“ Es haben schon mehrere Vorort-Begehungen stattgefunden, auch im Sommer und Frühherbst. Mit dabei waren Vertreter des Forstes, Uwe Müller von der Naturparkverwaltung lief mit. Auch Kreiswegewart Tim-Moritz Koch und mit Meinolf Arand einer der ehrenamtlichen Wegewarte von Heiligenstadt. Bei diesen Wanderungen suchten sie die bestmögliche Strecke. „Die haben wir auch gefunden“, sagt Eckart zufrieden.

Das Dünkreuz überragt Heiligenstadt und ist ein begehrtes Wanderziel. Foto: Rüdiger Eckart

Aber mit dem Finden sei es nicht getan. Ein Planungsbüro für Wandertourismus hat die zugelieferten Daten aus Heiligenstadt ausgewertet. Und es sei zu dem Schluss gekommen, dass die rund 4,8 Kilometer lange Strecke durchaus als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ zertifizierbar ist. Möglich wären die Kategorien „Traumtour“ oder „Naturvergnügen“. Rüdiger Eckart weiß auch, warum: „Ein hoher Anteil an naturnahen Pfaden sprechen für den Weg, ebenso die hübschen Waldränder, die Aussichten auf Heiligenstadt sowie die Einbindung des Dachstals. Ein kurzer, knackiger Weg, der recht anspruchsvoll ist, da manche Wegstücke durchaus steil sind.“ Die ausgesuchte Route führt an der ehemaligen Dünwarte und auch natürlich zum Dünkreuz, von dem sich ein großartiger Panoramablick über die Kreisstadt und bei klarer Sicht bis hinter den Rusteberg eröffnet. „An der Hangkante entlang. Und er bindet auch die so genannte Bärenhöhle mit ein. Dadurch wird es noch interessanter.“