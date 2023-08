Der Eichsfelder Musikater und die musikalische Früherziehung

Dingelstädt. Vier- bis Sechsjährige werden durch den Musikater auf dem Kerbschen Berg begrüßt. Dann dreht sich alles um die musikalische Früherziehung.

Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg lädt mit dem Musikater zur musikalischen Früherziehung für vier- bis sechsjährige Kinder ein. Der Unterricht beginnt am 4. September und findet immer montags zwischen 17 bis 17.45 Uhr statt. Das Familienzentrums fördert die Entwicklung der Kinder in jeder Hinsicht. Zudem gibt es ein Kinderheft mit dem die Inhalte des Unterrichts reflektiert werden können. Das erste Treffen ist für Kinder und Eltern angesetzt. Während der weiteren neun können sich die Eltern in der Cafeteria aufhalten.

Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 036075/690072 oder per E-Mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de.