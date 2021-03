Guten Morgen, Eichsfeld Der erste Satz an Mr. Watson

„Mr. Watson, kommen Sie her, ich möchte Sie sehen.“ Nein, dieser Satz stammt nicht von dem berühmten Detektiv Sherlock Holmes. Und eigentlich klingt er völlig normal. Aber dieser Satz ist etwas ganz Besonderes: Es soll der erste Satz der Geschichte gewesen sein, der über ein Telefon seinen Empfänger erreichte. Das war vor genau 145 Jahren, am 10. März 1876. Niemand anders als Alexander Graham Bell sagte ihn und meinte damit seinen Assistenten Thomas Watson am anderen Ende der Leitung.