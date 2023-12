Der große Eichsfelder Jahresrückblick: Das war das erste Quartal 2023

Zur Sprengung eines Geldausgabeautomaten kam es in den frühen Morgenstunden des 18. Januar in der Worbiser Langen Straße. Das benachbarte Modegeschäft wurde arg in Mitleidenschaft gezogen und musste die geplante Neueröffnung verschieben.

Im ersten Quartal 2023 gab es nicht nur einen ZDF-Fernsehgottesdienst im Landkreis Eichsfeld. Wir berichteten auch über den Kampf der Eltern gegen Schulschließungen, und es wurde so einiges ehrenamtlich geleistet. Leider gab es auch tragische Unglücke.

Januar

1.: Der Jahreswechsel verläuft relativ ruhig im Eichsfeld. Polizei und Feuerwehren sprechen von einer normalen Silvesternacht. Im Kreis gedenken zahlreiche Eichsfelder Papst Benedikt XVI., der am Silvestertag 2022 verstarb. Vor allem sein Besuch in Etzelsbach 2011 bleibt in Erinnerung. Die alte Apotheke in Heiligenstadt hat nach 242 Jahren die Türen geschlossen. Es fand sich kein Nachfolger. Die neuen Eichsfeld-Dörfer bekommen endlich ihre neuen Ortsschilder.

2.: Die Eichsfelder zieht es weiter in die Ferne, aber weniger der Winterurlaub, nein, Kreuzfahrten sind im Trend. In Dingelstädt rechnet man damit, dass der erste Film im neuen Bürgerkino noch im ersten Quartal über die Leinwand flimmern kann. Noch Ende des alten Jahres hat Familie Schmidt in der Kategorie Quereinsteiger den Thüringer Tourismuspreis für die Tiny Houses am Vitalpark bekommen. Die Familie sieht das als Ansporn und spricht über weitere Vorhaben. Unbekannte stehlen am Zehnsberg mehrere Eichenhocker von einer Waldschänke.

3.: Das Jahr 2022 ist das Jahr seit der Wende mit dem höchsten Rückgang an Arbeitslosen, vermeldet die Agentur für Arbeit auch für das Eichsfeld, aber das Thema Fachkräftemangel werde nicht kleiner. Dingelstädt soll am alten Lidl-Standort in der Bahnhofstraße einen großen Handelskomplex bekommen. Die VG Uder stellt ihre neue Tourismusbroschüre vor, die das Wanderwegenetz und Sehenswürdigkeiten im Beritt aufzeigt.

4.: In Heiligenstadt werden Zehntausende Bücher verpackt. Die Stadtbibliothek bereitet sich auf ihren Umzug vor. Im neuen Domizil in der Wilhelmstraße wird fleißig gebaut. In Dingelstädt soll das Areal West, ein altes Gewerbegebiet, revitalisiert werden. Das Land stellt 4 Millionen Euro Fördermittel in Aussicht. In Vatterode packt die gesamte Dorfgemeinschaft mit an und pflanzt 4650 Bäume. Günter Fromm und seine Frau Martina haben die Gaststätte Am Stadion geschlossen und gehen in den Ruhestand.

5.: Leinefelde bereitet sich auf einen ZDF-Fernsehgottesdienst vor, der am Wochenende live übertragen wird. Da gehört eine Menge dazu. In Etzelsbach wird ein Trauergottesdienst für Papst Benedikt XVI. gefeiert. Die VR-Bank Mitte zieht Bilanz: In der Summe stehen 2,7 Milliarden Euro.

6.: In der Silvesternacht gab es in Berlin massive Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte. Auch die Eichsfelder Institutionen erleben eine steigende Aggressivität, allerdings bis jetzt nur verbaler Natur. Landrat Henning hat mit einem Brief in den Vatikan Erzbischof Gänswein zum Tode des Papstes kondoliert und eine Einladung ins Eichsfeld ausgesprochen. Beim Dreikönigstreffen der FDP in Heiligenstadt fordert Landeschef Thomas L. Kemmerich Lösungen in Sachen Lehrermangel und Unterrichtsausfall.

7.: Der HVE hat neue Schilder zum Deutschen Wandertag 2024 im Eichsfeld und in Heiligenstadt fertig. Sie sollen bald an den Ortseingängen stehen. Die Touristiker machen bei Messen etc. schon ordentlich Werbung für das Großereignis.

8.: Einen Tag vor der Neugründung der Landgemeinde Dingelstädt mit den neuen Ortschaften zieht Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU) Bilanz und stellt ausgewählte Projekte vor, die 2023 in allen Dörfern umgesetzt werden sollen. In der Nacht zum Montag hat ein Lkw auf der A7 zwischen Northeim und Kassel auf mehr als 50 Kilometern eine paraffinartige Substanz verloren. Die Reinigungsarbeiten unter Vollsperrung sollen länger als eine Woche dauern. Am Ende stellt sich heraus, dass es Kokosfett war. Die Abschnitte können nur nach und nach wieder freigegeben werden, zunächst mit Tempolimit. Um besser arbeiten zu können, wird die A7 in beide Fahrtrichtungen gesperrt, was die Pendler vor eine große Geduldsprobe stellt.

9.: Die Blutspendebereitschaft im Eichsfeld ist hoch. Dennoch wünscht man sich mehr Erstspender. Über Aufwand und Ehrenamt bei der Vorbereitung von Blutspendeterminen spricht Elisabeth Schmid. Bei der 9. Hammer-Challenge von Georg Hammer aus Heiligenstadt kommen 12.500 Euro für das Kinderhospiz Mitteldeutschland zusammen. Propst Marcellus Klaus ist die berühmten 100 Tage im Amt. Im Interview spricht er über Religion, das Eichsfeld, den Glauben und wie seine Modernisierung der Institution Kirche aussähe.

Pfarrer Günter Christoph Haase hat sich Eichsfelder Autokennzeichen beantragt. Die Kennzeichen vom Unstrut-Hainich-Kreis möchte er für einen guten Zweck versteigern. Hüpstedt gehört seit 1. Januar zur Landgemeinde Dingelstädt. Foto: Sebastian Grimm

10.: Mit einem großen Festakt gründet sich die Stadt Dingelstädt neu. Thomas Busse aus Bernterode (b.W.) und Michael Schade aus Martinfeld erhalten für ihr ehrenamtliches Engagement den Ehrenbrief des Freistaates.

11.: Die Pläne der Stadt Leinefelde-Worbis rund um Stadt L und Zentralen Platz sind geplatzt. Die Stadt kann die Eigenmittel nicht aufbringen. Das Stadt L wird zum Verkauf ausgeschrieben. Gottfried Hunold aus Bernterode (b.W.) bekommt das Verdienstkreuz des Bundesverdienstordens. Über Wochen hinweg sind in Heiligenstadt 267 Haushalte vom Festnetz und Kabelfernsehen inklusive Internet abgetrennt. Vodafone und Kabel Deutschland sprechen von zwei voneinander unabhängigen Ursachen und sind fieberhaft mit der Reparatur beschäftigt.

12.: Der DRK-Kreisverband sucht weitere ehrenamtliche Helfer für den Sanitäts- und Betreuungszug. Bischofferode soll einen neuen Einkaufsmarkt bekommen. Thomas Heddergott war 20 Jahre Vorsitzender der VG Uder, geht in den Ruhestand. Er blickt auf Erfolge und Misserfolge zurück.

13.: In der Gemeinde Am Ohmberg sind für 2023 Investitionen in Millionenhöhe geplant. Unter anderem geht es um die Sanierung der Festhalle in Bischofferode, einen neuen gemeinsamen Verwaltungssitz in Großbodungen und mehr. Der HVE kündigt ein Genussmagazin für das Eichsfeld an, das im Frühjahr erscheinen soll. Daniel Hupe ist neuer Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie am Eichsfeld-Klinikum. Bettina Fuhlrott und Jan Michalek sind die beiden neuen Vorstände der VR-Bank Mitte. Uwe Linnenkohl geht Mitte des Jahres in den Ruhestand. Bei Geismar wird bei einem Verkehrsunfall ein Fußgänger getötet.

14.: Bei der Gala des Wirtschaftsforums Eichsfeld fallen deutliche Worte der Kritik an die Adresse der Bundesregierung. Gemeinsam mit dem Nordthüringer Unternehmerverband soll ein Forderungskatalog in Berlin übergeben werden. Es geht um Rezession, Inflation, die Energiekrise und exorbitant gestiegene Bau- und Materialpreise. Die A7 kann auf voller Länge wieder freigegeben werden. Beim Neujahrsemfang in Lindewerra geht es um Geschafftes, aber auch um neue Vorhaben.

16.: Einer der ersten Bewohner der neuen Eichsfeldorte, die sich ein EIC-Kennzeichen für das Auto holen, ist Pfarrer Günter Christoph Haase aus Hüpstedt. In Göttingen bereitet man sich auf eine weitere große Bombenentschärfung im Frühjahr vor.

Hauke Eder führt in der vierten Generation nun in Großbodungen die Familientradition des Malerhandwerks fort. Er flimmert in der Sendung Guidos Deko Queen über Deutschlands Bildschirme. Foto: Sebastian Grimm

17.: Matthias Müller aus Brehme hat die Filmmusik zu dem österreichischen Film „Taktik“ mit Harald Krassnitzer und Marion Mitterhammer in den Hauptrollen geschrieben. Beim Filmfestival in Montreal war er für die beste Filmmusik nominiert. Der Streifen selbst hat es auf die Longlist für die Golden Globes geschafft. In Leinefelde ermittelt die Staatsanwaltschaft. Es besteht der Verdacht, dass einem ortsansässigen Unternehmen nach Absprache ein großer Teil der Gewerbesteuern erlassen worden sei - es geht um 3,9 Millionen Euro. In Sachen einrichtungsbezogener Impfpflicht verschickt das Landratsamt keine Bußgeldbescheide, da man davon ausging, dass dieses Gesetz zum 31. 12. 2022 keine Gültigkeit mehr hat, und hat die meisten Verfahren eingestellt.

18.: Unbekannte sprengen wieder einmal den Geldautomaten der Deutschen Bank in Worbis in die Luft. Die Detonation ist so gewaltig, dass die Eingangstür 20 Meter weit in eine andere Straße fliegt und das benachbarte Bekleidungsgeschäft massiv zerstört wird. Dort wurde in den vergangenen Wochen renoviert, um am 19. Januar wiederzueröffnen. Daran ist nicht zu denken. Der Geldautomat war in den vergangenen fünf Jahren ebenso oft Ziel von Räubern. Der Nordthüringer Rettungshubschrauber Christoph 37 musste 2022 1519 Einsätze fliegen, mehr als noch 2021. Herzinfarkte und Schlaganfälle sind die häufigsten Alarmierungsgründe.

19.: Eine Heiligenstädter Firma hat sich entschieden, das „Weihnachtsgeschenk-für-Kunden-Budget“ zu nehmen und davon eine Einrichtung im Eichsfeld zu unterstützen. Aus den Mitarbeitervorschlägen wurde per Münzwurf der Kindergarten Geisleden ausgewählt. Die 3500 Euro helfen, den Sandkasten zu reparieren und neues Spielgerät anzuschaffen. Die Unternehmerfrauen im Handwerk haben sich neu aufgestellt und suchen noch Mitstreiterinnen. Ein Pkw überschlägt sich auf der neue Ortsumfahrung bei Kallmerode, es ist der erste schwere Unfall auf der neuen Trasse.

20.: Der 24-jährige Malermeister Hauke Eder aus Großbodungen übernimmt den Familienbetrieb und ist in der VOX-Sendung Guidos Dekoqueen zu sehen. Im Mai soll das zweite Eichsfelder Filmfestival in Heiligenstadt stattfinden, dieses Mal über drei Tage und mit Preisen, jetzt suchen die Veranstalter Helfer beim „Filmegucken“. In Uder wird die Pfarrkirche für die Sanierung ausgeräumt, bis auf Weiteres finden die Gottesdienste im Pfarrsaal statt. In Heiligenstadt steckt ein Hund zwischen den Stäben eines Schiebetores fest und kann sich nicht allein befreien. Die Feuerwehr eilt zu Hilfe.

Lichterloh schlugen die Flammen aus dem Dachstuhl eines Wohnhauses in der Ortsdurchfahrt von Geismar. Foto: Feuerwehr Ershausen

21.: In der Nacht bricht in Geismar ein Großbrand aus. 120 Feuerwehrleute aus dem gesamten südlichen Bereich und aus Hessen kämpfen stundenlang gegen die Flammen und retten zwei Nachbarhäuser. Ein Wohnhaus und eine Scheune werden Opfer der Flammen, verletzt wird glücklicherweise niemand. In der Nacht zum Sonntag sucht ein Aufgebot nach einer Karnevalsveranstaltung bei Berlingerode nach einem vermissten Mann. Er kann gefunden werden, zwar leicht unterkühlt, aber wohlauf.

22.: In Uder kann wieder der Neujahrsemfang stattfinden, Bürgermeister Gerhard Martin (CDU) zieht Bilanz, dankt vor allem für Ehrenamt und Zusammenhalt im Dorf. Bei Bornhagen ereignet sich ein Unfall, bei dem ein Mensch sein Leben verliert.

23.: In das Leinefelder Bahnhofsgebäude soll wieder mehr Leben einziehen. Ein Subway interessiert sich für den Standort. Die Deutsche Bahn hat eine Etage angemietet und will dort wieder Mitarbeiter stationieren. Aktuell wird im Haus kräftig gebaut. In Geisleden geht es mit der Digitalisierung weiter: Ein digitales Gemeindezentrum ist eingerichtet, eine zweite interaktive Infostele mitten im Dorf gibt Auskunft zu Tourismus, Wanderwegen und Sehenswürdigkeiten. Ein Helikopter hilft bei Baumfällarbeiten entlang der Bahnlinie bei Hausen und sorgt dabei für viel Interesse. Heiligenstadt will sich, so der Beschluss im Bauausschuss, der Kooperationsgemeinschaft mit Leinefelde-Worbis und Dingelstädt anschließen.

24.: Im Eichsfeldmuseum in Heiligenstadt sind die Umbauarbeiten im vollen Gange. Die Streckersche Vogelsammlung bekommt neue Räume, die alte Aula soll zum großen Veranstaltungsraum werden. Die Gemeinde Geismar hat nach dem Großbrand ein Spendenkonto eingerichtet.

25.: Die Landgemeinde Sonnenstein will in diesem Jahr massiv in die Infrastruktur investieren, vor allem in Kindergärten. Noch in diesem Jahr tritt eine neue Richtlinie in Kraft, nach der die Fahrradschutzstreifen in der Heiligenstädter Petristraße zu schmal und damit nicht mehr zulässig sind. Die Stadt will aber erstmal die Ergebnisse des Bundesforschungsprojektes abwarten, wie es mit dem Verkehr in der Straße weitergehen soll. In diesen Tagen werden noch notwendige Beschlüsse gefasst, um den Solarpark in Kalteneber auf den Weg zu bringen, auf dem alten Agroma-Gelände werden schon die alten Stallungen abgerissen, um das Baufeld für die geplanten 11.000 PV-Module freizumachen. Läuft alles glatt, dann gibt es ab Frühjahr 2024 grünen Strom aus Kalteneber.

Claudia Wenzel und Projektentwickler Frederic Kruse stellen die Pläne für einen neuen Saal in Neuendorf vor. Foto: Eckhard Jüngel

26.: Die Eichsfelder Ritterschaft will sich nicht damit abfinden, dass das auf hessischer Seite geplante Windrad nahe Burg Hanstein nicht mehr zu verhindern ist, und schreibt einen gepfefferten Brief nach Kassel. SPD und FDP im Heiligenstädter Stadtrat wollen schon länger die Wilhelmstraße für Radfahrer entgegengesetzt der Einbahnstraße freigeben. Die Polizei und der Landkreis allerdings halten das für kreuzgefährlich und lehnen den Vorschlag ab, SPD und FDP wollen nun das Landesverwaltungsamt bemühen. Andrea Klingebiel hat kurz vor Corona in Heiligenstadt eine kleine Galerie eröffnet, musste sie aber fast sofort pandemiebedingt wieder schließen, jetzt wagt sie einen Neuanfang.

27.:Neuendorf soll einen neuen Dorfsaal bekommen, aber nicht irgendeinen, sondern ein Flaggschiff für Thüringen. Das von allen Seiten begrünte Gebäude soll klimaneutral sein, für den ersten Abschnitt sind 1,7 Millionen Euro veranschlagt. In Niederorschel wird der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. In Leinefelde soll in einer alten Spinne-Halle ein Hotel entstehen. Studenten der Bauhaus-Uni-Weimar sind vor Ort und sammeln erste Ideen, starten einen Wettbewerb. Am Bahnhof in Leinefelde verschwinden ab Frühjahr die alten Überdachungen der Bahnsteige, sollen durch neue ersetzt werden. Nach einer Razzia in Uder Ende 2022 hat sich nun herausgestellt, dass in den 200 Tonnen sichergestellten Kalk keine Drogen enthalten waren.

28.: Ein Wohnungsbrand in der Steinstraße in Heiligenstadt sorgt für einen langen Feuerwehreinsatz. Auch das THW muss helfen, da einige Teile des betroffenen Hauses einsturzgefährdet sind. In Haynrode knallt ein Habicht gegen eine Hauswand, die Feuerwehr rettet ihn, auch ein Tierarzt und ein Falkner kümmern sich um das verletzte Tier.

29.: Ein Falschfahrer gefährdet auf der A 38 mehrere Verkehrsteilnehmer. Ein Eichsfelder kann geistesgegenwärtig eine Kollision verhindert. Der Falschfahrer kann nicht mehr gefunden werden. Die Villa Lampe feiert mit einem Tag der offenen Tür das Don-Bosco-Fest. Amtsinhaber Heiko Steinecke (CDU) verliert die Wahl zum Bürgermeister der Landgemeinde Am Ohmberg. Neuer Bürgermeister ist der parteilose Karl-Josef Wand aus Bischofferode.

30.: Die Energiepreisbremse, so EW-Chef Ulrich Gabel, greift für die meisten Eichsfelder Kunden nicht, da ihr Gaspreis unter dem vorgegebenen Limit liegt.

Februar

1.: Das Jahr 2022 war einsatzmäßig für die Feuerwehr Heiligenstadt ein Rekordjahr: 431 Mal wurde sie alarmiert. In Heiligenstadt hat die Kowo ein Garagengrundstück verkauft, ohne die Pächter zu informieren. Sie sind verunsichert, die Kowo räumt Fehler in der Kommunikation ein. Das Bischöfliche Kommissariatsarchiv in der Lindenallee ist zu klein; in der Gemeinde St. Gerhard wird eine Außenstelle eingeweiht. Stefan Stiefel ist der neue Leiter des Forstamtes Heiligenstadt. Für den Deutschen Wandertag 2024 sucht die Stadt Heiligenstadt schon jetzt Unterkünfte. Annika Löschau und Tizian Molnár übernehmen von Kristina Bauer den Hof Sickenberg in Asbach-Sickenberg.

Kristina Bauer (rechts) hat den Hof Sickenberg an Annika Löschau und Tizian Molnár verpachtet. Die neuen Pächter wollen das Café und die Pension weiterbetreiben und den Gemüseanbau erweitern. Foto: Eckhard Jüngel

2.: Das Lichtmesstreffen von Landrat, Behörden und Institutionen findet auf Burg Bodenstein statt. Thema ist unter anderem die Flüchtlingskrise, Landrat Werner Henning fordert einmal mehr Unterstützung durch das Land. Im Eichsfeld-Klinikum werden alle Anschaffungen bereits auf das zukünftige Zentralkrankenhaus ausgerichtet. Geschäftsführer Gregor Bett betont, dass es keinen Personalabbau geben wird. Es stellt sich heraus, dass die schmierige Substanz auf der A 7 Kaffeefett war. Und in Leinefelde sorgt eine Ausschreibung für einen Grundstücksverkauf für Verwirrung, denn ein Käufer soll es einem anderen zur Verfügung stellen. Es stellt sich heraus, dass Text bewusst gewählt wurde, damit es nur einen Käufer geben kann, nämlich “den anderen”.

3.: Der zukünftige Gesundheitscampus soll acht Operationssäle erhalten, bestätigt der Ärztliche Direktor des Eichsfeld-Klinikums, Uwe Schotte. In Niederorschel ist Geflügelpest nachgewiesen worden. Die CDU Leinefelde richtet erstmals einen Neujahrsempfang aus.

4.: Für den schwerkranken Louis und seine Familie wird ein Traum wahr, sie bekommen endlich nach sechs Jahren Kampf das langersehnte und für ihre Zwecke umgebaute Fahrzeug. In Heiligenstadt geht in einem Garten eine selbstgebaute Sauna in Flammen auf.

5.: Mit einem festlichen Gottesdienst wird nach langer Sanierung die Kirche von Kefferhausen wieder eröffnet. Die Gläubigen erleben eine Altarweihe mit Bischof Ulrich Neymeyr. Das Kalimuseum bekommt ein Drohnenfoto und in Harz gefasstes Kalisalz zur Erinnerung an die Bestätigungsbohrung bei Haynrode.

6.: Ein Zusammenschluss von Eichsfelder Heavy-Metal-Fans erzählt nicht nur, warum sie jedes Jahr in Wacken sind, sondern auch von sozialen Projekten, die unterstützt werden. Ein Heiligenstädter Ehepaar hat einen dubiosen Brief erhalten, darin ein Päckchen mit weißem Pulver. Das Paar brachte den Brief sofort zur Polizei, die hat die Ermittlungen aufgenommen. In Dingelstädt wird die Bodenplatte für das neue Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße gegossen. Unbekannte haben einen Schutzwagen für Waldarbeiter gestohlen.

7.: Bei einem schweren Unfall in Heiligenstadt wird ein Fußgänger lebensbedrohlich verletzt. Knapp 40 Betriebe aus mehreren Landkreisen besiegeln eine Partnerschaft mit dem Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal, das Projekt Katzensprung 2.0.

Trotz der Bitte, kein Brot an die Enten zu verfüttern, wird oftmals genau dieses am Heiligenstädter Herzteich getan. Foto: Eckhard Jüngel

8.: Eine stundenlange Verfolgungsfahrt über mehrere Landkreise endet mit einem Unfall und einer Festnahme bei Heiligenstadt. Ein Eichsfelder hatte bei Kassel auf Autobahn und Bundesstraßen mehrere Unfälle verursacht und war jedes Mal geflüchtet. Polizei aus drei Bundesländern und ein SEK verfolgen ihn, bis er zwischen Heiligenstadt und Geisleden von den Eichsfelder Polizisten festgenommen werden kann. Familie Ludolph aus Uder ist seit drei Generationen vom Feuerwehrfieber angesteckt. Duderstadt signalisiert seine volle Unterstützung für den Deutschen Wandertag 2024 im Eichsfeld. Im Bereich Leinefelde formiert sich Widerstand gegen den geplanten Standort des Neubaus des Eichsfeld-Klinikums in Heiligenstadt. Zu einer Informationsveranstaltung werden Journalisten namentlich ausgeladen, ihnen der Zugang von vornherein verwehrt. Das Ministerium stellt klar, dass die Standortentscheidung ausschließlich dem Klinikum vorbehalten ist.

9.: Trotz Krisen macht sich im Konjunkturgespräch bei Unternehmen im Eichsfeld wieder positiver Optimismus breit. Die Kreissparkasse schließt ihren Automaten in der Langen Straße in Worbis. Das sei schon länger geplant, so das Unternehmen, aber nach der Sprengung des Deutsche-Bank-Gerätes in der Nachbarschaft habe man das aus Sicherheitsgründen für die Bewohner des Hauses vorgezogen. Bei Schachtebich ereignet sich ein tragischer Unfall. Ein 23-jähriger Eichsfelder kommt mit seinem Fahrzeug auf der A 38 von der Fahrbahn hab, stürzt die Böschung hinunter und schlägt auf der Straße zwischen Burgwalde und Schachtebich auf. Für ihn kommt jede Rettung zu spät. In Worbis macht die Wipperwelle endgültig dicht. Dringende Reparaturarbeiten seien wirtschaftlich nicht mehr vertretbar, heißt es von der Stadt.

10.: Der Förderverein der Wipperwelle nimmt die Schließung nun stoisch hin, es sei erwartbar gewesen. Die Auflösung des Vereins sei schon 2022 beschlossen worden. Der Verein lässt es sich aber nicht nehmen, eine schwarze Trauerschleife am Gebäude anzubringen. Die Naturparkverwaltung stellt das Jahresprogramm vor. Eine junge Afghanin hat erst im Eichsfeld das Zeichnen für sich entdeckt, jetzt gibt es bereits die ersten Ausstellungen.

11.: In Heiligenstadt geben sich zwei Menschen das Jawort, die schon längst in Rente sind. Sie sind jeweils die Jugendliebe des anderen. Dorothea Heizmann ist die neue evangelische Pfarrerin von Leinefelde und Dingelstädt. Während des Einführungsgottesdienstes stehlen Unbekannte eine Torte vom Büfett, das für den Empfang später vorbereitet war.

12.: In Gerterode wird erstmals Straßenkarneval gefeiert.

Das Eichsfeld-Klinikum hat einen neuen OP-Roboter. Die Robotertechnologie Davinci besteht aus drei Komponenten - dem Video(Daten)Tower, OP-Konsole und dem Patientenwagen. Aktham Al Ani, Chefarzt der Urologie schaut sich die neue Technik an. Foto: Eckhard Jüngel

13.: Gerd Reinhardt (CDU) hat lange als Bürgermeister die Geschicke der Stadt Leinefelde-Worbis geleitet und die letzten sechs Jahre geschwiegen. Jetzt meldet er sich zur Lage der Stadt zu Wort, erinnert an von ihm samt gesicherter Finanzierung angeschobene Projekte, die dann „begraben“ wurden. Derweil haben die Rodungen an der Ohne begonnen, zur Landesgartenschau soll dort ein Auwald entstehen. Ein Höhepunkt der 1050-Jahr-Feier von Heiligenstadt soll der Heimensteiner Festumzug am Pfingstmontag werden, dem sich die Stadt anschließt.

14.: Im Südeichsfeld wartet man immer noch mit Schmerzen auf den Radweglückenschluss zwischen Geismar und Erhausen, Andreas Bode vom LBVT Thüringen erklärt, warum das nicht so einfach ist und noch eine Weile dauern wird. Mit Eckart Lintzel meldet sich auch der frühere Bürgermeister von Worbis zur aktuellen Lage in Leinefelde-Worbis zu Wort, äußert sein Unverständnis für diverse Entscheidungen.

15.: Berechnungen des Statistischen Landesamtes sagen, dass die Eichsfelder immer weniger werden. Ungewöhnlich milde Temperaturen lassen Frühjahrsblüher aus der Erde schießen und die ersten Bienen fliegen. Aber Unbekannte haben am Herzteich im Kurpark Heiligenstadt verschimmeltes Brot und andere Küchenabfälle abgeworfen, was Bauhof und Bürgermeister sauer macht.

16.: Im Eichsfeld-Klinikum wird die neue Roboter-Chirurgie Da Vinci aufgebaut, sie soll minimalinvasive OP-Techniken erlauben und später auch im Neubau angewendet werden. Im Grenzmuseum Schifflersgrund ist der restaurierte Radlader zurück, der bei einem Fluchtversuch direkt an Ort und Stelle verwendet wurde. Er wird Herzstück der Neukonzeption. Rossmann bestätigt die Gerüchte, dass die Filiale in der Heiligenstädter Wilhelmstraße zum 4. März nach 20 Jahren schließt. Die Eichsfeldinitiative fordert, erneut Krankenhausstandorte zu prüfen, obwohl die Entscheidung für Heiligenstadt längst feststeht. Am Abend wird in vielen Orten, auch in Leinefelde und Heiligenstadt, rauschender Weiberfasching gefeiert.

17.: Das Land Thüringen will in diesem Jahr mehrere Millionen Euro in Eichsfelder Straßenprojekte investieren, los geht es mit dem Neubau über die Draisinenstrecke bei Dingelstädt. Mehrere Brücken werden gebaut, auch beginnt die lange geforderte Sanierung der Straße zwischen Martinfeld und Ershausen. Südharz Kali lässt die Kartierung für drei mögliche Bergwerkstandorte beginnen. In Heiligenstadt sorgen sich Anwohner um Birken am Holzweg. Die Stadt lässt vier der Bäume fällen, da sie dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle dort im Wege stehen.

Heiligenstadt ist Bestandteil der neuen App der Deutschen Märchenstraße. Tourismuschef Rüdiger Eckart arbeitete an den Inhalten. Foto: Eckhard Jüngel

18.: Narren stürmen die Geisleder Gemeindeverwaltung, finden aber in der Kasse wieder mal nichts vor.

19.: 4000 Menschen feiern in der Heiligenstädter Innenstadt mit einem Umzug Karneval, auch in Brehme bewegt sich ein Zug durch das Dorf. Dort findet der Umzug nur alle fünf Jahre statt.

20.: Zum Rosenmontag holen sich alle elf Ortsteile von Leinefelde-Worbis einen Rathausschlüssel in der Obereichsfeldhalle. In Beiträgen nehmen sie kein Blatt zur aktuellen Lage der Stadt vor den Mund. Günther Helbing aus Leinefelde ist 50 Jahre Meister, sein Sohn Tobias seit 25 Jahren. Sie erzählen aus der Geschichte der Großbäckerei, die 1912 gegründet wurde und heute 102 Filialen hat.

21.: Große Sorge um Braunbär Max im Worbiser Bärenpark. Er konnte plötzlich nicht mehr laufen, die Arthrose macht ihm zu schaffen. Ein Tierarzt aus Ellrich kümmert sich um die Behandlung. Die Eichsfelder Polizei spricht von einer außergewöhnlich ruhigen Lage im Zusammenhang mit den Karnevalsfeiern inklusive Rosenmontag. Keine Trunkenheitsfahrt, keine Schlägerei... Gerd Reinhardt im Interview zur Situation in Leinefelde-Worbis: Jetzt das Beste aus der Sache machen.

22.: Die Märchenstraßen-App ist in den Stores zu haben. Auch Heiligenstadt und das Eichsfeld sind dabei. Rüdiger Eckart spricht über die Hintergründe und was die Stadt dazu leisten muss, es soll nämlich noch eine virtuelle Figur für Heiligenstadt entstehen. Die fröhlichen Eichsfelder schicken ein Akkordeon in die Ukraine, es war ein Wunsch von dort, so den Kindern in Luftschutzbunkern die Angst zu vertreiben. Das Thüringer Polizeiorchester tritt mit neuem Verkehrssicherheitsprogramm vor 250 Kindern im Kulturhaus auf. Bernd-Uwe Althaus spricht über Bildungsniveau, fehlenden Lehrer, Unterrichtsausfall und den Wandel im Schulwesen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und eingeklemmten Personen wurden mehrere Feuerwehren am 23. Februar um 0.15 Uhr in die Südröhre des Heidkopftunnels auf der A 38 bei Arenshausen alarmiert. Foto: Feuerwehr Arenshausen

23.: Der Enkel des Hitlerattentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Karl Schenk Graf von Stauffenberg, spricht in Niederoschel zu Schülern, aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Das Landratsamt meldet zwei weitere Todesfälle in Sachen Corona, die Inzidenz steht bei 93, die Zahl der Todesopfer im Kreis steigt damit auf 386. In der Nacht geschieht ein heftiger Unfall im Heidkopftunnel auf der A 38. Polizisten retten mit ihren Kenntnissen in Erster Hilfe einem Mann das Leben. Das Areal des Paterklosters wurde von Kolping an die Raphael-Gesellschaft verkauft, die somit auch die Baugenehmigung erbt. Anwohner befürchten einen Kahlschlag, aber Benno Pickel beschwichtigt, es gibt ein neues Planungsverfahren, der Garten soll erhalten und verschönt werden.

24.: Bauhaus-Studenten stellen ihre ersten Ideen für ein Hotel in einer ehemaligen Spinnehalle in Leinefelde vor. In vielen Eichsfelder Kirchen finden Friedensgebete anlässlich des Kriegsausbruchs in der Ukraine vor genau einem Jahr statt. Bei der Jahrestagung der Kreisjugendwehren machen die Helfer auf spezielle Probleme aufmerksam, wo man die Hilfe der Politik braucht. Beim Nordthüringer Tanzfestival tanzen die Neuendorfer Karnevalisten aus dem Eichsfeld auf den Spitzenplatz.

25.: Bei einem Kennlerntag bei der Niederorscheler Feuerwehr trifft die Arbeit der Helfer auf hohes Interesse bei ukrainischen Kindern und deren Eltern. Einige wollen in der Jugendwehr mitarbeiten. Auch Eckart Lintzel, früherer Bürgermeister von Worbis, spricht über die Lage der Stadt-Leinefelde.

27.: In Eichsfelder Wäldern werden jetzt nach und nach die Rettungspunkte für Notfälle erneuert. So wissen Helfer schnell, wo sie hinmüssen. Das Nordthüringer Schulamt mietet sich in der ehemaligen Worbiser Grundschule ein.

28.: In Jützenbach gibt es im Café von Nency Brodhun eine neue Idee, wie man Senioren vor Einsamkeit retten kann – mit einem Treffpunkt bei ihr zum Kaffee. Birkungen wird von einer Einbruchsserie in Gartenlauben heimgesucht, die Polizei ermittelt fieberhaft.

März

1.: Für das ehemalige Stadt L in Leinefelde gibt es bereits drei Kaufangebote, über die muss der Stadtrat beraten. In Heiligenstadt ist man nun bereit, der geplanten Städtekooperation beizutreten. Bär Max ist tot, im Bärenpark Worbis herrscht tiefe Trauer. Das Café Vielfalt in Heiligenstadt wehrt sich gegen hartnäckige und bösartige Gerüchte, das Haus würde geschlossen und nur noch als Suppenküche für Flüchtlinge dienen. In Heiligenstadt gibt es eine Zusammenkunft mit den Garagenpächtern vom Bahnerstieg und der Kowo, die nicht zufriedenstellend verläuft. In Worbis sucht man nach einem neuen Standort für den Bolzplatz.

2.: In Leinefelde-Worbis steht man nur wenige Wochen vor einem Haushaltsbeschluss. Die Stadt will 39 Millionen investieren. Auf der Ortsumgehung von Kallmerode gibt es einen sehr schweren Unfall. Eine Frau kommt dabei ums Leben. Matthias Rieger aus Kirchworbis bringt Eisbaden auf ein völlig neues Level.

3.: Das Glashaus Worbis steht erheblich unter Druck. Die Stadt Leinefelde-Worbis untersagt eine Veranstaltung für den 4. März. Die Betreiber legen Widerspruch in Weimar ein, scheitern jedoch. Die Begründung: Fehlender Brandschutz und die Betreiber hätten bei einer Großveranstaltung im Dezember erheblich gegen Auflagen verstoßen. Die Eichsfeldinitiative, die sich gegen den Klinikstandort Heiligenstadt wehrt, stößt im Ministerium und beim Bistum auf taube Ohren. Beide sehen keinen Gesprächsbedarf. Gegen einen Fachamtsleiter der Stadt Leinefelde-Worbis läuft eine Strafanzeige, gestellt durch den früheren Bürgermeister Marko Grosa (CDU). In Heiligenstadt übernimmt Johannes Rauch den Vorsitz der Bürgerinitiative Menschen für Heiligenstadt, die auch den Bürgermeister stellt. Der Kunstverein Eichsfeld hat sich aufgelöst und spendet das Restvermögen von 1800 Euro an das Förderzentrum in Birkungen. Zwei Eichsfelder leiten das Büro für den Deutschen Katholikentag in Erfurt. Die hessische Landesregierung verteidigt den Windradbau vor der Burg Hanstein. Die Eichsfelder AfD erwägt eine Klage.

Im Martinfelder Schloss, seit Jahrzehnten eine Jugendherberge, wurde bei Bauarbeiten unter einer Rigipsdecke ein historisches Deckengemälde mit Stuckarbeiten entdeckt. Herbergsvater und Bürgermeister Jens Schrader stoppte daraufhin die Arbeiten. Foto: Eckhard Jüngel

4.: Die Polizei warnt vor einer Betrugswelle, bei der falsche Beamte nun frei erfundene Schocknachrichten an der Haustür überbringen.

5.: Im Internet gibt es eine Welle der Solidarität mit dem Eichsfeld, auch unter einer Petition für den Erhalt des Glashauses Worbis stehen schon Unterschriften in vierstelliger Höhe.

6.: Das Eichsfeldmuseum bekommt von Jens Schrader vom Martinfelder Schloss ein Nashorn-Horn. Wie es damit weitergeht, ist noch unklar, wahrscheinlich reist es weiter nach Erfurt. Die Stadt Heiligenstadt investiert in den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen. 17 sind schon fertg. Bisher wurden schon zwei Millionen Euro investiert.

7.: Bei der Kowo gehen Mitarbeiter in einen Tarifstreik. Es gehe zunächst nicht um mehr Geld, sondern einen Tarifvertrag. Jetzt ist es mit dem Votum amtlich: Im Eichsfeld ist es am schönsten im Freistaat. Die Heimatcheck-Teilnehmer gaben der Region neben Weimar die beste Schulnote. Die Bernteröder Bürgerstiftung gibt nun für jedes neugeborene Baby im Ort 1000 Euro Startkapital. Der Spender der Summe möchte anonym bleiben. In Heiligenstadt gründet sich ein Förderverein für das Caritas-Hospiz Mutter Teresa. Ein Rosakakadu hat in Mühlhausen für Furore gesorgt, das Tier ließ sich über Wochen nicht einfangen. Nun ist klar: Abgehauen ist er aus einer Voliere in Breitenholz. Jetzt ist er zurück, von seiner Partnerin, die mit ihm ausbüxte, fehlt jede Spur.

8.: Die Heiligenstädter Bürgerinitiative startet eine große Online-Umfrage zum Leben in der Kreisstadt und hat binnen weniger Tage schon 1500 Rückläufer. Die Antworten sollen die Basis für die Stadtpolitik werden. Die Stadt Leinefelde-Worbis erhöht die Mieten für die Dorfsäle und Dorfgemeinschaftshäuser. Die Firma Lichtblick investiert rund 3 Millionen Euro in ihren neuen Standort im Heiligenstädter Gewerbegebeit A 38 Ost. 73 Gesellen werden in Leinefelde ins Berufsleben entlassen. Das Filmfestival im Barockgarten Heiligenstadt nimmt Fahrt auf. Mehr als 30 Interessenten haben fleißig Filme geguckt und das Programm festgelegt.

9.: Steffen-Peter Horn ist jetzt 100 Tage im Amt als Vorstand der Kreissparkasse Eichsfeld. Auf der Autobahn überschlägt sich nahe Leinefelde ein Kleintransporter, vier Menschen werden verletzt. Kommunalpolitiker schlagen wegen der angedachten Novellierung des Thüringer Schulgesetzes Alarm: Grundschulen sollen nur noch zweizügig Bestand haben, im Eichsfeld würde es 16 Grundschulen treffen. Für das Glashaus Worbis gibt es Hoffnung, ein runder Tisch ist anberaumt. In Leinefelde beginnen die Bauarbeiten an der Schwellenbeize, dort ist ein Lückenschluss zum Gewerbegebiet geplant.

10.: Die drei Eichsfeldstädte unterzeichnen den gemeinsamen Kooperationsvertrag. Für die 1050-Jahrfeier in Heiligenstadt gibt es die ersten Details zum Programm. Der Festumzug wird mit dem der Heimensteiner am Pfingstmontag verbunden. Mit der Causa Glashaus Worbis beschäftigt sich nun das Landesverwaltungsamt. Die Polizei zieht ein ungewöhnliches Gespann am Autobahnrastplatz Eichsfeld aus dem Verkehr. Ein Pkw zog einen Transporter als „Hänger” hinter sich her. Bei Renovierungsarbeiten wird im Schloss Martinfeld eine wertvolle Stuckdecke aus dem Barock gefunden.

Joel Hoffmann (links) gibt auf dem Seitenwagen alles, um für das Gespann das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Foto: Cornelia Hoffmann

11.: Joel Hoffmann aus Breitenworbis bereitet sich auf die Weltmeisterschaft der Seitenwagen vor. Er ist der „Wahnsinnige“ im Seitenwagen des Motocross-Gespanns. In Birkenfelde nächtigen Weißstörche auf dem Kirchendach. In Hohengandern wird eine Katze mit einem Luftgewehr beschossen, ihr muss aus dem Hinterleib ein Diabolo entfernt werden.

13.: Der Kulturraum Eichsfeld will das Loolalapampa-Festival mit Rock und Metal wieder aufleben lassen, aber am neuen Standort in Leinefelde. Die Eichsfelder Ritterschaft ist mit ihrer Beschwerde gegen das Windrad vor Burg Hanstein in Kassel gescheitert. Das Regierungspräsidium sieht keine Veranlassung, die Entscheidung zu überdenken. Im Literaturmuseum wird eine aufsehenerregende Ausstellung mit Malereien und Grafiken zum Schimmelreiter eröffnet – die Bilder bleiben als Schenkung im Haus.

14.: Der Heiligenstädter Liethentreff ist wieder da. Die Kowo hat rund 450.000 Euro in das neue Gebäude gesteckt. Pro Tag kommen 60 Jugendliche in ihr zweites Zuhause. Staatssekretärin Katharina Schenk (SPD) ist im Motorsportclub zu Gast und sagt ihre Hilfe bei der Beschaffung von Lottomitteln zu.

Feierliche Grundsteinlegung für das Caritashospiz Mutter Teresa in Heiligenstad. Propst Marcellus Klaus und Pfarrer Ludger Dräger (im Bild) segneten den Grundstein des zweigeschossigen Neubaus auf dem Gelände des Redemptoristenklosters. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thüringen

15.: Die Todesursache von Bär Max ist geklärt: Er hatte einen Tumor im Darm. Dominik Trost wird Nachfolger von Raimund Beck im Bistum Erfurt, wird neuer Generalvikar. Beide sind Eichsfelder. Der Landtagsabgeordnete Torsten Wolf (Linke) wehrt sich gegen den Aufschrei zum Schulgesetz, es sei keine Grundschule in Gefahr, da es Ausnahmeregelungen geben soll.

16.: Am Eichsfeld-Klinikum gibt es eine neue ganzheitliche Schmerztherapie. Auf Burg Bodenstein läuft eine Großbaustelle. Die Mauern müssen dringend saniert werden, darum ist auch der Rosengarten bis Mitte 2025 für Besucher geschlossen.

17.: Erste private Pflegedienste schlagen in Sachen Kosten Alarm. Auch sie treffen Krise und Inflation, aber die Erstattungen der Kassen steigen nicht. In Büttstedt wird ein Ziegen-Quartett geboren, das ist außergewöhnlich. Der runde Tisch in Sachen Glashaus wird vom Landkreis abgesagt. Bei den Betreibern herrscht Bitterkeit. Die Stadt Leinefelde-Worbis bietet aber die Obereichsfeldhalle als Ausweichquartier an, falls es notwendig sein sollte. Vor allem im Eichsfeld fehlen Religionslehrer. Bistum und Freistaat legen ein gemeinsames, ungewöhnliches Weiterbildungskonzept vor und hofft auf Bewerber.

18.: Das Gutshaus Großtöpfer ist zum Leben erwacht und erlebt gute Resonanz auf Veranstaltungsangebote. Nur der Dorfladen braucht noch etwas Hilfe. Im Grenzmuseum in Asbach-Sickenberg ist nun die Schreibmaschine zu sehen, auf der die russische Version des Wanfrieder Abkommens am 17. September 1945 getippt wurde. Sie kehrte aus den USA zurück. Martin Fasse eröffnet in Dingelstädt sein erstes Handwerksgeschäft und hat sich auf Fußbödenbeläge spezialisiert.

19.: In Uder trainieren Nachwuchsreiter mit einem Deutsch-Japaner, der bereits erfolgreich Weltmeisterschaften bestritt.

20.: Das Quartier 44 auf den Liethen in Heiligenstadt ist mehr als nur ein Stadtteilbüro. Hier laufen alle möglichen Fäden bis hin zu einer Reparierwerkstatt zusammen, wo die Bewohner Werkzeug leihen können.

21.: In Duderstadt entsteht ein nagelneuer Aldimarkt auf altem Gelände, er soll nachhaltig gebaut werden. Der Verkauf erfolgt weiter in einem Zelt in Gerblingerode.

Auf dem Gelände des Martinfelder Kindergartens wurde dieser schwarzblaue Ölkäfer entdeckt. Foto: Eckhard Jüngel

22.: In Arenshausen läuft eine Großbaustelle für eine Million Euro in der Ortsdurchfahrt. Mehr als 40 Haushalte werden an die Kläranlage Schönau angeschlossen. Von den drei Kaufangeboten für das Stadt L in Leinefelde ist nur noch eins übrig. Jetzt schaltet sich offiziell auch die Stadt Leienfelde-Worbis in die Standort-Debatte Eichsfeld-Klinikum ein und schlägt drei Areale vor. Bürgermeister Christian Zwingmann (parteilos) will seinerseits Kontakt mit der Klinik-Geschäftsführung aufnehmen. Zwischen Dingelstädt und Wachstedt ist die alte Brücke über der Kanonenbahn Geschichte. Dort entsteht eine neue.

23.: In Sachen finanzielle Probleme in der Pflege sprechen die Eichsfelder Anbieter mit Landespolitikern. Zwischen Birkungen und Reifenstein holen Naturschützer verletzte Kröten mit roten Verfärbungen von den Feldern und versuchen zu helfen, doch 17 Tiere verenden im frischen Quellwasser. Die Naturschutzbehörde leitet Maßnahmen und Untersuchungen ein.

24.: Die Kommunalaufsicht prüft nun die Ausschreibung für den Grundstücksverkauf vor dem Haus Eichsfeld in Leinefelde, die von der Stadt Leinefelde-Worbis so zugeschnitten war, dass nur ein Käufer wirklich damit etwas hat anfangen können. Die VR-Bank Mitte macht öffentlich, dass sie sich in eineinhalb Jahren, am 30. September 2024, von ihrer Filiale in Niederorschel trennt. Das Bistum teilt mit, dass der neue Regelschulzweig an St. Elisabeth am 1. August zweizügig startet, aber es fehlen noch eine Schulleitung und Lehrer. In Heiligenstadt wird der Grundstein für das neue Hospiz gelegt, es wird zwei Millionen Euro teurer als angenommen, auch die Fertigstellung verzögert sich.

25.: Der frühere Bürgermeister von Worbis Eckart Lintzel erhält den Ehrenbrief und die Ehrenmedaille der Stadt Leinefelde-Worbis und darf sich ins Goldene Buch eintragen. In Breitenholz gründet sich der Verein „Bürgerinitiative Einheitsstadt Leinefelde-Worbis“. Die Mitglieder wollen zur Kommunalwahl 2024 in den Stadtrat einziehen.

26.: An einer Tankstelle in Leinefelde tritt bei einem Tankvorgang Gas aus. Die Berliner Straße muss komplett gesperrt werden, ein Fachmann vom ADAC ist vor Ort, um die Zapfpistole zu demontieren. Der zweite Frühlingsmarkt auf der Burg Hanstein entpuppt sich als Besuchermagnet.

Der Eichsfelder Pfarrer Thomas Gehlfuß (links) hat mit „Transient“ seine zweite CD herausgebracht. Aufgenommen wurde sie zusammen mit Matthias Müller von den Sunrock Studios in Brehme. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thüringen

27.: Drei Wanderfalkenpaare brüten im Eichsfeld. Eines davon, Fridolin und Josie, hat sich das Kalksteinsilo des Zementwerkes Deuna ausgesucht. Dort werden sie von Ornithologen per Kamera beobachtet, es gibt sogar einen Livestream ins Internet.

28.: In Heiligenstadt eröffnet nach dem Umzug die Stadtbibliothek ihre Türen nun in der Wilhelmstraße. Umbau und Umzug waren eine logistische Meisterleistung. In Martinfeld wird der Spielplatz des Kindergartens geschlossen, weil giftige schwarz-blaue Ölkäfer aufgetaucht sind. Ein Experte beruhigt, die Tiere seien nicht so gefährlich, wie suggeriert. Bei Flinsberg werden 1700 Bäume gepflanzt, die Aktion wird von Funke Medien Thüringen unterstützt, genau wie eine zweite einen Tag später. Der Dingelstädter Stadtrat beschließt den größten Haushalt der Geschichte und will rund 8 Millionen Euro investieren. Peter Gabel, CDU-Vorsitzender in Heiligenstadt, fordert ein Ende der Standortdebatte rund um das Eichsfeld-Klinikum. In Volkerode ist für Mai ein Hard-Rock-Festival geplant.

29.: Der aus Breitenworbis gebürtige und nun in Weimar lebende Ausnahmepianist und Komponist Martin Kohlstedt veröffentlicht ein neues Album. In der Leinefelder Südstadt öffnet das erste Repariercafé. Im Kreistag brandet noch einmal die Standort-Debatte zum Eichsfeld-Klinikum auf. Eindeutig wird klargemacht, dass die Standortentscheidung nicht Sache des Kreistages ist. In der dreistündigen Sitzung geht es heiß her.

30.: Mieter in Leinefelde sind verunsichert, weil ihnen an der Haustür Glasfaserverträge verkauft werden. Die Wohnungsgesellschaften sind wiederum sauer auf die Telekom, die die Schuld auf den Subunternehmer schiebt. Ein maroder Gehweg am Heiligenstädter Stadion wächst sich zu einem Problem aus. Nach einem Lesertipp sieht sich die Stadt das an und stellt fest, dass die Böschung zur Leine immer mehr abrutscht. Jetzt braucht es einen Finanzplan und Fördermittel, die Sache kommt auf die Prioritätenliste. Aktuell kann nur geflickt werden.

31.: Pfarrer Thomas Gehlfuß aus Ershausen hat mit „Transient” seine zweite CD herausgebracht. Entstanden ist sie in den Sunrock Studios in Brehme. Die Stadt Heiligenstadt stellt ihr detailliertes Festprogramm zu 1050-Jahrfeier vor. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosenquote im Eichsfeld leicht gestiegen, liegt nun bei 4,3 Prozent. Die Bauhaus-Studenten stellen ihre Ideen für ein Hotel in der alten Spinne vor. Die Entwürfe sind großartig.