Der Hungerstreik von Bischofferode aus anderer Perspektive

Teistungen. Ein neues Buch beschäftigt sich mit dem Hungerstreik im Eichsfeld vor 30 Jahren und nimmt neue Aspekte in den Blick. Zeitzeugen dürfen gern mit dem Autor diskutieren.

Um die Geschichte des Hungerstreiks vor 30 Jahren in Bischofferode geht es am Dienstag, 5. September, um 19 Uhr in der Bildungsstätte des Grenzlandmuseums Eichsfeld in Teistungen. „Kein Ort steht so prominent für den Protest gegen die Stilllegung von Betrieben und die Politik der Treuhandanstalt wie diese Gemeinde im Eichsfeld“, sagt Museumschefin Mira Keune.

Am 1. Juli 1993 traten hier 40 Kumpel des Kalibergwerks „Thomas Müntzer“ in einen Hungerstreik, um „ihren Schacht“ doch noch zu retten. Der Historiker Christian Rau hat sich in seinem neuen Buch „Hungern für Bischofferode – Protest und Politik in der ostdeutschen Transformation“ diesem Hungerstreik gewidmet. Dafür untersuchte er neben den etwas besser bekannten, aber häufig sehr einseitig diskutierten wirtschaftlichen Dimensionen auch öffentlich weniger thematisierte Aspekte des Hungerstreiks, wie zum Beispiel Heimat-Diskurse im Eichsfeld, Handeln der Thüringer Landesregierung und Protestkulturen in Thüringen seit 1990. Nach der Vorstellung des Buches stellt sich Rau am Dienstag im Gespräch mit Horst Dornieden, dem Vorsitzenden des Grenzlandmuseum Eichsfeld, den Fragen der Gäste. Zeitzeugen sind herzlich eingeladen, von ihren eigenen Erfahrungen zu berichten.