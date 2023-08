Der neue Leinefelder Doppelkreisel

Leinefelde. Im Zuge der Bauarbeiten an der Anschlussstelle der B247 wird derzeit ein Doppelkreisel gebaut. Erläuterungen dazu gibt ein Experte.

Im Zusammenhang mit dem Neubau der B247 wird in Leinefelde ein Doppelkreisel für den Straßenverkehr gebaut. Welchen Sinn der Doppelkreisel erfüllt, erklärt Winfried Ludolph, der langjährige Chefplaner des Straßenbauamtes Nordthüringen. Die Veranstaltung findet am Montag, 28. August, 19 Uhr in den Räumen der Urania Leinefelde, Kunertstraße 7–11, Eingang 1, statt.

Anmeldung: 03605/546151 oder per Mail an: urania@urania-eichsfeld.de