Der Revolution Train kommt wieder nach Leinefelde

Der Anti-Drogen-Zug „Revolution Train“ aus Tschechien macht wieder Halt am Leinefelder Bahnhof. Pavel Tuma hat ihn entworfen und persönliche Erfahrungen in das Projekt fließen lassen.

Leinefelde. Siebt- und Achtklässler vor allem aus den Regelschulen des Eichsfeldes bekommen Führungen durch das Drogenpräventionsprojekt. Ende August steht der Revolution Train am Bahnhof in Leinefelde.

Erneut wird demnächst ein besonderer Zug am Leinefelder Bahnhof stehen. Am 30. August macht der Revolution Train im Eichsfeld Station. Er ist nicht zum ersten Mal da, aber seine Wiederkehr hat einen besonderen Grund.

Der Revolution Train ist ein interaktives, multimediales Drogenpräventionsprojekt aus Tschechien. In einem aus sieben Waggons bestehenden Zug wird eine Geschichte über die Ursachen, die Entwicklung und die Folgen einer Drogensucht auf verschiedenen Leinwänden abgespielt. Durch die Aktivierung aller menschlichen Sinne wird es den Besucherinnen und Besuchern ermöglicht, sich in die dargestellten Situationen zu versetzen und Teil der Geschichte zu werden.

Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe acht sowie der Jahrgangsstufe sieben der städtischen Regelschulen des Landkreises Eichsfeld werden den Zug besuchen, heißt es aus dem Eichsfelder Landratsamt. Die Termine wurden im Vorfeld vereinbart. Der Zug soll ein fester Bestandteil der Drogenprävention werden.

Denn genau an diese Zielgruppe richtet sich das Anliegen. Es gehe darum, Jugendlichen in Filmsequenzen und speziell eingerichteten Abteilen Schicksale nahezubringen, sie lernen, wie der Abstieg in die Sucht aussehen kann – mit Verelendung, Beschaffungskriminalität und den Folgen.