Der Traum vom Anderssein für Eichsfelder Schüler

Heiligenstadt. Das Eichsfeldmuseum zeigt Werke von Schülern der Bergschule St. Elisabeth. Die Kreativität ist groß, das Interesse nicht minder.

Nach geraumer Zeit zogen wieder junge Künstler mit einem Projekt ins Eichsfeldmuseum in Heiligenstadt ein. Ihre Werke, welche die Schüler der Klassen 6b und 6c der Bergschule St. Elisabeth im Rahmen eines Kunstprojektes der „Kulturagent:innen Thüringen“ kreierten, werden in einer Sonderausstellung mit dem Titel „Mimikry – Traum vom Anderssein. Nicht alles ist, was es scheint“ gezeigt.

Über 70 Gäste waren zur Ausstellungseröffnung gekommen, darunter auch bekannte Gesichter wie Ute Althaus, erste Beigeordnete der Stadt, Jessica Kellner, Referentin für kulturelle und politische Bildung des Schulamtes Leinefelde-Worbis und Bernd Kittlaus vom Schulamt Nordthüringen. Die Programmpunkte der Vernissage planten die Schüler eigenständig: Es wurde sowohl die festliche Ansprache als auch die musikalische Begleitung von den Kindern selbst organisiert und übernommen.

Vereinigung von Biologie und Kunst

Einprägsam schilderten einige der jungen Künstler durch eine Vielzahl individueller Kommentare den Entstehungsprozess ihrer Werke. Emilio Kulle untermalte die Stimmung mit eindrucksvollen Klassikern auf dem Piano. Der kreative Kopf hinter dem Projekt ist die Künstlerin und Kulturagentin Annett Schauß. Mit ihrer Idee zum Thema „Mimikry“ vereint sie nicht nur Biologie und Kunst. Die Interpretation erfolgt auch auf gesellschaftlicher und persönlicher Ebene. Mimikry und Mimese beschreiben einen Schutzmechanismus der Natur, bei dem Organismen Nachahmung oder Tarnung zum Überleben nutzen.

Künstlerisch und mit Tiefgang wurden die Phänomene auf menschliche Verhaltensweisen übertragen: „Anders-Sein, Anders-Sein-Wollen und Anders-Sein-Müssen“. Thematiken, die vor allem für junge Menschen große Fragen aufwerfen.

Bunte Collagen, illustrierte Zitate und Masken

Als kreative Antwort schufen die Schüler unter den erfahrenen Augen von Annett Schauß zwei- und dreidimensionale Werke, darunter bunte Collagen mit Mischwesen auf Papier und illustrierte Zitate sowie Tonmasken mit Motiven zum Anderssein, der Diversität und Vielfalt der Gesellschaft, welche den Erwachsenen ein Bild von einer bunten und verständnisvollen Gemeinschaft vermitteln sollen. „Die Maske bietet uns Menschen die Möglichkeit, in andere Rollen zu schlüpfen, ein anderer zu sein, eine Möglichkeit der Verstellung und Täuschung“, so Annett Schauß.

Zu sehen ist die Ausstellung im Eichsfeldmuseum noch bis zum 25. April.