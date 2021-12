Der Trend geht zum Zweitbaum

Nicolas Hartmann, Leiter der Forstbaumschule Breitenworbis, freut sich auf viele Besucher am kommenden Samstag.

Eichsfeld. Weihnachtsbaumverkauf im Eichsfeld kann losgehen. Nordmanntanne bleibt beliebtestes Nadelgehölz.

Es ist nicht mehr lange bis zum Fest. Am Heiligabend wird in nahezu jedem Haus und jeder Wohnung ein Weihnachtsbaum stehen. Und es muss der echte sein – frisch geschlagen und selbst ausgesucht.

In Heiligenstadt ist das zum Beispiel am 18. Dezember möglich. Eine Fläche im Stadtwald nahe des Forsthauses Kellner ist allein Weihnachtsbäumen vorbehalten. Von 9 bis 15 Uhr dürfen sich die Interessenten ihren Baum aussuchen und selbst schlagen. „Wir bieten Nordmanntannen“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Sie ist nach wie vor der beliebteste Nadelbaum, wenn es um Weihnachten geht.

Bei Nicolas Hartmann und seinem Team steht der diesjährige Weihnachtsbaumverkauf schon am Samstag, 11. Dezember, im Kalender. Die Forstbaumschule in Breitenworbis gehört zum Thüringer Forstamt Leinefelde, Nicolas Hartmann leitet sie. Wenn es schnell gehen muss, gebe es schon fix und fertige Bäume in allen möglichen Größen. „Natürlich besteht die Möglichkeit, die Bäume auch selbst zu schlagen“, sagt er. Auf einer Fläche von zwei Hektar könne man zwischen Nordmanntannen, Fichten und Coloradotannen wählen.

Auf der Plantage bei Bockelnhagen sind dieses Jahr nur Glühwein oder Tannenwipfellikör möglich, um sich einzustimmen, sagt Erwin Pomrehn. „Keine der legendären Feiern.“ Seit dem 1. Advent seien schon viele Familien dagewesen. Pomrehn hat beobachtet, dass der Trend sogar zum Zweitbaum gehe. „Eine Rotfichte oder Blaufichte für den Wintergarten oder die Terrasse oder auch ein Bäumchen fürs Kinderzimmer“, zählt er auf. Glückliche Kinder und zufriedene Eltern seien schöne Augenblicke für ihn.

In der Plantage bei Bodenrode werde es dieses Jahr keine Glühwein- und Bratwurstaktion geben, bedauert Petra Schmerbauch von der Dachstal GbR. Der Weihnachtsbaumverkauf laufe aber noch bis 23. Dezember jeweils von 10 bis 16 Uhr. Aber auch wer Schnittgrün brauche, werde fündig.