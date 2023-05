Die Bildungsstätte befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Grenzlandmuseums Eichsfeld.

Im Grenzlandmuseum Eichsfeld: Der Volksaufstand und was in der DDR verschwiegen wurde

Teistungen. Ein Historiker beleuchtet in der Bildungsstätte in Teistungen die Geschehnisse von 1953, ihren Beginn und ihre Folgen. Der Eintritt zu der Buchvorstellung mit Vortrag ist frei.

Zur Buchvorstellung „Jenseits der Städte. Der Volksaufstand vom Juni 1953 in der DDR“ mit dem Historiker Jens Schöne, der zudem einen Vortrag hält, lädt das Grenzlandmuseum am Donnerstag, 11. Mai, 19 Uhr, in die Bildungsstätte ein. Eintritt frei.

Beim Volksaufstand in der DDR 1953 ging mehr als eine Million Menschen an mehr als 700 Orten auf die Straße. Nur das Eingreifen sowjetischer Besatzungstruppen verhinderte das Ende des Regimes. Mehr als 1000 Menschen wurden verhaften, über 50 starben.

Der 17. Juni ist eine wichtige Wegmarke der deutschen Demokratiegeschichte. Schöne beleuchtet die Geschehnisse, die zum Aufstand führten und weitet den Blick auf die ländlichen Räume. Bisher wird der Beginn des Aufstands auf den 16./17. Juni 1953 datiert und in Berlin verortet. Dabei war die Rebellion in den Dörfern und kleinen Städten da längst im Gange, heißt es.

In seiner Analyse verdeutlicht Schöne, dass dieser Teil des Volksaufstands kaum bekannt ist und auch verschwiegen wurde. Der Volksaufstand war zugleich der erste Aufstand gegen die kommunistischen Regime in Ostmitteleuropa.