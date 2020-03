Der Wert der Freiheit

Niemand in meiner Generation oder der unserer Eltern hat so etwas bisher erlebt: Das öffentliche Leben kommt zum Erliegen, Schulen schließen, Museen, Behörden. Firmen fürchten um ihre Existenz. Es ist fast wie ein Ausnahmezustand.

Nein, genau das ist es: Ein Zustand, der die Ausnahme ist. Ein Krankheitserreger, der in rasender Geschwindigkeit über den Erdball tobt, für den es noch keinen Impfstoff oder eine Behandlungsmöglichkeit gibt, obwohl fieberhaft daran gearbeitet wird. Niemand weiß, was noch kommt.

Sicher, die Pandemie kann schnell wieder abflauen. Sie kann aber auch noch bis weit ins Jahr hinein gehen. Und genau diese Unsicherheit ist es, die Entscheidungen so schwer macht. Alles, was jetzt passiert, dient dazu, die Menschen zu schützen, die Ausbreitung von Covid 19 einzudämmen. Ob sie übertrieben sind, das kann zu diesem Zeitpunkt niemand wissen.

Darum ist es nicht hilfreich, sich lustig zu machen oder alles besser wissen zu wollen. Ja, die Lage schränkt uns ein. Jeder ist irgendwie betroffen. Man merkt nämlich jetzt, in was für einer uneingeschränkten persönlichen Freiheit wir uns normalerweise bewegen. Und es wird klar, wie wertvoll sie ist. Ich hoffe, dass dieser Gedanke auch in die Nach-Corona-Zeit strahlt.