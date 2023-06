Deutscher Wandertag im Eichsfeld: Wanderungen auch durch private Wald- oder Wirtschaftsgebiete

Heiligenstadt. Der Deutsche Wandertag findet 2024 im Eichsfeld statt. Das Wandertagsbüro hat einen wichtigen Hinweis dazu.

Gastgeber des Deutschen Wandertages sind Heiligenstadt und die gesamte Region vom 19. bis 22. September 2024. Bis zu 30.000 Wanderer werden erwartet. „Stets hat eine große Region gemeinsam mitgewirkt und am Ende profitiert“, so Herta Gerlach, Projektmitarbeiterin.

Um den Gästen ein umfassendes Wanderprogramm zu bieten und die schönsten Ecken der Region aufzuzeigen, wird jede Hilfe benötigt. Einige der Wandertouren werden auch teilweise durch private Wald- oder Wirtschaftsgebiete führen. Darüber möchte das Wandertagsbüro jetzt informieren.

Die Wanderer würden im Vorfeld ausdrücklich darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Wege einzuhalten sind und das Gebiet nicht gefährdet, geschädigt oder verschmutzt werden darf, heißt es in der Mitteilung. Falls Privatwald- oder Wirtschaftsgebietbesitzer noch kein Schreiben der Geschäftsstelle erhalten hätten und sich informieren möchten, ob auch ihr Gebiet während der geführten Touren bewandert wird, wird um schriftliche Kontaktaufnahme gebeten, und zwar per Mail an wandertour@dwt2024.de.