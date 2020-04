Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dicke Brummer und „Betrug“

Die Osterfeiertage liegen hinter uns. Ruhig waren sie. Und in dieser Ruhe fällt auf, wie wunderbar sich in den vergangenen Tagen die Natur entfaltet hat. Es blüht wie verrückt, es summt und brummt wie wild in den Büschen und Bäumen.

Dabei gibt es aber auch manche Schrecksekunde. Vor allem, wenn man geruhsam eine Tasse Kaffee trinkt und dann regelrecht zusammenfährt, wenn es auf einmal gegen die Fensterscheibe knallt. Oft sind es dicke Hummeln. Und genauso oft versuchen sie es noch einmal. Drei von den Brummern habe ich schon mit Glas und Bierdeckel von drinnen wieder nach draußen befördert.

Draußen tummeln sie sich in den wunderbar duftenden Kirschblüten. Dabei fiel mir eine Erinnerung ein. Vor nun genau fünf Jahren hatte ich das große Glück, die Kirschblüte in Japan zu erleben. Es ist wirklich ein Ereignis. Eines Tages während der Reise stand ich in Tokio unter den Kirschbäumen rund um den Asakusa-Tempel und bewunderte die Blüten. Doch dann wurde ich stutzig, weil die Bienen einige Blüten verschmähten, und sah genauer hin. An einigen Zweigen hat es den Japanern mit der natürlichen Pracht wohl nicht gereicht - sie hatten einfach zwischen die natürlichen Blüten künstliche geklemmt. Damit es auch wirklich prächtig aussieht...