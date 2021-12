Die Corona-Zahlen des Eichsfeldes vom Wochenende - Inzidenz liegt bei 530

Antigen-Schnelltest werden dieser Tage vermehrt gebraucht, da die 3G-Regel am Arbeitsplatz gilt.

Heiligenstadt. Der Inzidenzwert im Eichsfeld beträgt 530. 102 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden gemeldet. Nachfolgend die Zahlen in der Übersicht.

In die Statistik des Gesundheitsamtes des Landkreises Eichsfeld gehen an diesem Wochenende 102 Neuinfektionen mit dem Coronavirus ein. Am Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut 35 neue Fälle. Einen Tag zuvor waren es 67.

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert sinkt am Sonntag auf 530,9. Am Samstag lag dieser noch bei 553. Die Zahl der Menschen, die mit dem Virus infiziert waren oder noch sind, steigt somit auf 9619 an. Im Landkreis Nordhausen lag der Inzidenzwert bei 748,3.

