Die Eichsfelder bleiben dem echten Grün treu

Breitenworbis. Zahlreiche Menschen schlagen sich am Wochenende in Breitenworbis ihren Weihnachtsbaum

„Da haben wir doch einen schönen Baum“, sagt eine ältere Dame zu ihrem Mann, als die beiden gerade mit ihrem weihnachtlichen Grün die Forstbaumschule verlassen. So wie sie sind am Samstag zahlreiche Menschen nach Breitenworbis aufgebrochen, um ihren perfekten Weihnachtsbaum für die Festtage zu schlagen. Das Wetter ist dem Anlass angemessen: Zwei Tage zuvor hatte es kräftig geschneit, und auch an diesem Tag fallen ein paar Flocken. Die Autos tragen nicht nur Eichsfelder Kennzeichen, auch aus den Nachbarkreisen sind viele Menschen angereist. „Das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt“, sagt Nicolas Hartmann, der Leiter der Forstbaumschule. Die ersten hätten schon eine Stunde vor Öffnung vor dem Tor gestanden. „Im Normalfall verkaufen wir etwa 320 bis 400 Bäume an diesem Tag.“ Doch dieses Mal hatte man die Hälfte davon schon zwei Stunden nach Verkaufsbeginn erreicht.

„Man merkt, dass es den Leuten in den letzten Jahren ein bisschen gefehlt hat. Im vergangenen Jahr hatten wir wegen Corona Abstriche beim Verkauf machen müssen“, sagt Hartmann. Im Jahr davor fiel der Verkauf sogar komplett aus. Wer seinen geschlagenen Baum nicht zum Parkplatz tragen will, für den gibt es das Weihnachtsbaum-Taxi, einen Traktor mit Anhänger, auf dem man den Baum transportieren lassen kann. Während die Kunden warten, vertreiben sie sich die Zeit bei einem gemütlichen Plausch mit Bratwurst und einem heißen Getränk. „Das ist auch für uns als Forstbedienstete mal schön. Man kommt mit den Leuten ins Gespräch, und der Förster bekommt für sie ein Gesicht“, so Hartmann.

Coloradotanne ist langsam auf dem Vormarsch

Über 90 Prozent der Kunden gingen mit einer Nordmanntanne nach Hause, erzählt der Leiter der Forstbaumschule. Einige wenige Blaufichten und gemeine Fichten seien noch dabei. In letzter Zeit werde jedoch auch die Coloradotanne verstärkt nachgefragt. Das eigenhändige Schlagen des Weihnachtsbaumes ist mittlerweile ein kleines Erlebnis. „Das macht auch uns allen mehr Spaß. Wir freuen uns das ganze Jahr auf den Tag, weil man da abseits des normalen Alltags mal andere Leute trifft. Und gerade für die Kinder ist es ein Event“, erzählt Hartmann lächelnd. Nicht jeder nimmt nur einen Baum mit. Einige Familien würden auch zwei oder sogar drei Bäume nach Hause chauffieren. Die Preise habe man bei 15 Euro pro Meter soweit stabil halten können. Den Hauptumsatz macht die Forstbaumschule mit dem Heranziehen von Gehölzen für die Kalamitätsflächen Thüringens. Der Weihnachtsbaumverkauf sei eher Beiwerk.

Die Nachfrage nach dem echten Baum ist nach Einschätzung Hartmanns ungebrochen. „Gerade hier im ländlichen Raum käme kaum einer auf die Idee, sich einen künstlichen Baum ins Wohnzimmer zu stellen. Das käme für mich auch nicht in Frage.“ Der Trend ginge in diesem Jahr erkennbar weg von breiten, ausladenden Gewächsen hin zu schmaleren und schlankeren. „Vielleicht liegt das daran, dass die Fernseher immer breiter werden. Da ist der Platz für den Baum eben kleiner“, ist Hartmanns augenzwinkernde Theorie. Auch würden sie tendenziell kleiner. Im Durchschnitt hätten die geschlagenen Bäume eine Höhe von 1,60 bis 1,80 Meter. Exemplare über zwei Meter gingen selten weg.

Schneeballschlacht und die Qual der Wahl

Auf der Suche nach dem perfekten Baum sind auch André Biermann und Gabriele Hennecke. Gemeinsam mit den Söhnen Steven und Marvin streifen sie durch die Reihen der schneebedeckten Bäume und begutachten diese. Die Familie hat die Qual der Wahl. Während die Erwachsenen Ausschau nach dem geeigneten Kandidaten halten, nutzen die Jungs die Gelegenheit für eine kleine Schneeballschlacht. Nach etwa einer Viertelstunde ist die Entscheidung gefallen, und kurze Zeit später fällt auch der Baum. Die mitgeführte Bügelsäge kommt jedoch nicht zum Einsatz. André Biermann erspart sich das mühselige Abfiedeln, setzt stattdessen auf die ebenfalls mitgebrachte Akkustichsäge und macht kurzen Prozess, während Gabriele Hennecke den Baum festhält. Auf dem Parkplatz wird das gute Stück schließlich eingenetzt und vermessen, bevor man die Heimreise antritt. Wer den Termin am Samstag übrigens verpasst hat, könne auch im Laufe dieser Woche noch seinen Weihnachtsbaum in Breitenworbis abholen, betont Nicolas Hartmann. Die Forstbaumschule ist von 7 bis 16 Uhr geöffnet.