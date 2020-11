Die Eichsfelder Igelmama

Rund 700 Igeln konnte Sandra Reichmann seit 2014 helfen. „Ich bin durch Zufall auf das Thema gekommen“, erzählt Reichmann, die vor 25 Jahren nach Kirchworbis zog. Im Oktober 2014 hat sie einen Igel gefunden, und der war sehr abgemagert. „Er hat nur 250 Gramm gewogen. Der BUND sagte: Er schafft das allein. Aber ich glaubte das nicht.“ So setzte die Suche nach Menschen ein, die ihr mit Rat und Tat zu Seite stehen würden. Kontakt knüpfte die Kirchworbiserin zu einer Igelstation in Göttingen. „Aufgenommen werden konnte der Igel nicht. Mir wurde angeboten, mich zu beraten, wenn ich den Igel wieder selbst aufpäppeln würde“, erinnert sich Sandra Reichmann.

Im Dezember sei der Igel dann wieder bei Kräften gewesen, und konnte in die Natur entlassen werden. „Ein Jungigel sollte 650 bis 700 Gramm wiegen, damit er nach dem Winterschlaf im Frühjahr wieder aufwacht. In der Zeit nehmen sie sehr an Gewicht ab. 400 Gramm, wie kürzlich in der Zeitung stand, reichen bei weitem nicht aus.“ Über soziale Netzwerke hat sie dann weiter Kontakt zu anderen Igelfreunden gesucht. In Jutta Knierim-Haustein aus Ober-Wöllstadt bei Frankfurt am Main fand Sandra Reichmann eine Mentorin und Ratgeberin. Die ersten Jahre zog sie die Igel unter Anleitung von Knierim-Haustein auf und versorgte sie. „2018 hat sie dann gesagt: ‘Ich mache dich zur Außenstation von meinem Verein Igelmama’“, erzählt Reichmann.

In diesem Jahr hatte die Kirchworbiserin bereits 144 Igel in ihrer Obhut. Dabei handelt es sich um Jungtiere oder um ältere erkrankte Igel. Foto: Eckhard Jüngel

Viel hat sie mittlerweile über die Hilfe für Igel gelernt. „Das ist alles nicht so einfach, wie es sich manche vorstellen.“ So wird, wenn ein Igel nach Kirchworbis kommt, zunächst eine Diagnose erstellt. Dafür wird der Kot eingesammelt. Anhand dessen können dann mögliche Krankheiten festgestellt werden. „Meistens haben die Igel Würmer“, weiß Reichmann. Dann beginnt die eigentliche Arbeit. Alle zwei Stunden müssen die Jungigel gefüttert werden und das mindestens vier Wochen lang. Anfangs erhalten die Kleinen hochwertige Katzenaufzuchtmilch, die zusätzlich mit Vitaminen angereichert wird. Das Gewicht der Igelbabys liegt bei 50 bis 60 Gramm, wenn sie in der Station ankommen. Neben dem Füttern heißt es für Sandra Reichmann auch, die Daten müssen erfasst werden. Gewichtszunahme und Tierarztbesuch – hier arbeitet sie mit zwei Tierärzten aus der Region zusammen, Medikamentengabe und vieles mehr muss protokolliert werden. „Jeder Igel bekommt eine Nummer, aber bei mir hat jeder auch noch einen Namen. Wenn wir das Protokoll nicht führen würden, dürften wir das gar nicht machen.“

Sind die Igel älter, wird das Futter langsam auf feste Nahrung umgestellt. Auch hier schwört die Expertin auf hochwertiges Katzenfutter. „Wichtig ist, dass kein Zucker und Getreide enthalten sind. Igel sind Fleischfresser. Sie können diese Stoffe und Obst kaum verwerten.“

Ein weiterer Meilenstein ist überwunden, wenn die Jungtiere mindestens 650 Gramm wiegen. Dann kann man sie in ein Freigehege zum Winterschlaf bringen. Im Führjahr können sie ausgewildert werden. Ein erwachsener Igel sollte für die Auswilderung aber mindestens 1000 bis 1500 Gramm wiegen. Bestenfalls geschieht das wieder in dem Revier, wo die Tiere gefunden wurden. Im Oktober, wenn die Temperaturen fallen, werden die Igel nicht in die Natur entlassen, da sie mindestens vier Wochen brauchen, um sich ein Nest zu bauen. Und bei den kalten Temperaturen bestehe dann schon die Gefahr, dass sie das nicht mehr schaffen.

„Doch das Auswildern im alten Revier ist nicht immer möglich, daher suchen wir Igelfreunde, die einen naturbelassenen Garten haben.“ Zunächst wird ein Außengehege aufgebaut, das der Igel bezieht. Nach 14 Tagen könne man dann die Türen öffnen, damit er das Revier erkunden kann, um heimisch zu werden. Tägliche Futtergaben und Wasser seien dennoch enorm wichtig, so Sandra Reichmann, die sich in ihrem Haus für die Versorgung der Igel extra einen Raum eingerichtet hat. „Jeder Igel hat seine eigene Box. Nur Jungtiere können auch mal zusammen in einem Käfig wegen der Nestwärme sein.“

Doch nicht nur Igelbabys versorgt die Kirchworbiserin. Auch kranke und verletzte Alttiere nimmt sie in Obhut. „Seit drei Jahren geht es das ganze Jahr. Früher war ab Mai Ruhe, und es ging erst wieder im August los, wenn die Jungtiere auf die Welt kamen“, sagt die Igelexpertin, die auch den Grund dafür kennt. „Die neumodischen Gartengeräte wie Mähroboter oder Rasentrimmer verletzen die Tiere.“ So mussten in diesem Jahr schon 144 Igel jeden Alters in der Station versorgt werden. Und da gehört es auch dazu, dass man die Tiere auf dem letzten Weg begleitet. Denn nicht jedem kann geholfen werden, da bliebe nur noch das Einschläfern.

Momentan hat Sandra Reichmann 29 Igel zur Betreuung und damit ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Sie sagt aber: „Wenn ein Igel gefunden wird, stehe ich mit Rat und Tat zur Seite.“