Die Eichsfelder Kreisjugendfeuerwehr wählt Freitag ihren neuen Vorstand

Kreisjugendfeuerwehrwart Philipp Beck, hier beim Kreisausscheid voriges Jahr in Silberhausen, stellt sich in Haynrode der Wiederwahl.

Haynrode. In der Haynröder Salzbornhalle sollen die Weichen für die Zukunft des Eichsfelder Kreisjugendfeuerwehrverbandes gestellt werden. Aber nicht für alle Ämter gibt es Bewerber.

Der große Delegiertentag der Eichsfelder Jugendfeuerwehren findet am Freitag, 24. Februar, ab 19 Uhr in der Haynröder Salzbornhalle statt. Daran erinnert Kreisjugendfeuerwehrwart Philipp Beck. Auf der Tagesordnung stehe zum Beispiel die Neuwahl des Vorstandes.

Aber für nicht alle Ämter und Posten gibt es schon Bewerber. Natürlich wird auch Bilanz gezogen und Rechenschaft abgelegt. Unter anderem aber soll an diesem Abend auch beschlossen werden, in welchem Ort am 1. Juli der Kreisjugendfeuerwehrausscheid stattfinden wird.

Nicht zuletzt stehen auch Ehrungen und Auszeichnungen auf der Tagesordnung, so Philipp Beck, der sich der Wiederwahl stellt und darum bittet, in Uniform beziehungsweise Dienstbekleidung zu erscheinen.