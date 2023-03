Unbekannte versuchten in Kleinbartloff in mehrere Nebengebäude einzubrechen.

Die Eichsfelder Polizei ermittelt zu versuchten Einbrüchen auf vier Nachbargrundstücken in Kleinbartloff

Die Eichsfelder Polizei hat neben den aufgenommen Ermittlungen zu den Einbrüchen am Wochenende auch Verstöße im Straßenverkehr festgestellt. Ein E-Scooter wurde ohne den nötigen Versicherungsschutz gefahren.

Polizei ermittelt wegen versuchten Einbrüchen

Auf vier benachbarten Grundstücken in Kleinbartloff wurde in der Nacht zum Sonnabend die Türen von Nebengebäuden aufgebrochen – gestohlen wurde nichts. Gleichwohl ermittelt die Polizei. Im frischen Schnee wurden deutliche Schuhabdrücke entdeckt, die darauf hindeuten, dass es sich immer um den gleichen Täter gehandelt hat. Hinweise werden erbeten.

BMW-Fahrer unter Drogen

Wegen eines positiven Drogenvortests wurde am Samstagabend in Worbis ein BMW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Polizisten hatten ihn gegen 21.30 Uhr in der Breitenbacher Straße kontrolliert.

E-Scooter fehlt der Versicherungsschutz

Ohne gültigen Versicherungsschutz war am Samstagabend ein Mann in der Leinefelder Hertzstraße auf einem E-Scooter unterwegs. Gegen ihn wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Ford stößt mit Reh zusammen

Rund 3000 Euro Schaden entstand bei einem Wildunfall am Samstagabend gegen 19 Uhr auf der Straße von Epschendorf nach Großbodungen. Die Fahrerin eines Ford konnte einem Reh nicht mehr ausweichen, das plötzlich auf die Fahrbahn lief. Das Tier flüchtete.