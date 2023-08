Auch am Zentralen Omnibusbahnhof in Dingelstädt gibt es eine Haltestelle für den Rufbus.

Die Eichsfeldwerke gewinnen Sonderpreis in Thüringen

Eichsfeld. Für das Rufbus-System gibt es jetzt den Demografie-Sonderpreis von Thüringen für das kommunale Eichsfelder Unternehmen. Bis heute gilt es als bahnbrechend im Freistaat.

Die Eichsfeldwerke haben beim Wettbewerb „Heimat: Thüringen“ des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft den Sonderpreis gewonnen. Sie erhalten den mit 7500 Euro dotierten Demografiepreis für das Projekt „Der Bus kommt wie gerufen.“ Bereits seit 2006 sei der ÖPNV per Bus im Eichsfeld mit dem Rufbus-System besonders nachhaltig aufgestellt, heißt es in der Begründung. Das Konzept hat die Eichsfeldwerke mit ihrer Tochter EW Bus bis heute zum Vorreiter für diese Mobilitätsform in ganz Thüringen werden lassen.

Seit Frühjahr 2022 kann der Rufbus per App gebucht werden und kommt auf den entsprechenden Strecken erst dann an die gewünschte Haltestelle zu der im Fahrplan angegebenen Zeit, wenn der Fahrgast seine Fahrt im Vorfeld angemeldet hat. Das ermöglicht einen bedarfsgesteuerten Verkehr und flexiblen Service statt starrer Liniennutzung. Mit Hilfe der App „EW Businfo“ können die Fahrgäste vom Sofa aus den Rufbus buchen oder auch wieder stornieren.

Dazu zeigt die App in Echtzeit eine eventuelle Verspätung des Busses an. 2022 sind die Busse des Unternehmens etwa 148.000 Rufbus-Kilometer gefahren. Fast 600.000 Kilometer beziehungsweise 80 Prozent der normal anfallenden Linienbus-Kilometer konnten so eingespart werden.

Übergeben wird der Preis in den kommenden Wochen, heißt es aus dem Ministerium.