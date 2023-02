Die Entwicklung des Handwerks in Heiligenstadt vorgestellt

Heiligenstadt. Der Heiligenstädter Geschichts- und Museumsverein lädt zu einem Vortrag mit Buchvorstellung ein. Dabei geht auch um die Schuhmacher.

Zu einem Vortrag mit Buchvorstellung lädt der Heiligenstädter Geschichts- und Museumsverein am Donnerstag, 23. Februar, um 19.30 Uhr in den Festsaal des Alten Rathauses ein. An diesem Abend wird der promovierte Mediziner Dieter Schneider sein neues Buch „Das Handwerk – Eine kulturgeschichtliche Reise von der Frühzeit der Menschheit bis zur Gegenwart“ vorstellen.

Im Rückblick auf die mehrtausendjährige Geschichte der Menschheit gibt der Autor einen interessanten Einblick in die Entwicklung der Handwerke von den frühen Kulturen über Antike und Mittelalter bis ins Heute.

Das Buch von Dieter Schneider, der aus einer Schuhmacherfamilie aus Heiligenstadt stammt, hat 358 Seiten und zahlreiche Abbildungen. „Mit viel Herzblut geht er der Entwicklung des Handwerks im Allgemeinen und des Schuhmacherhandwerks im Besonderen nach, wobei er den Handwerkern und Handwerkerinnen ebenso wie seinem Vater und Bruder ein ehrendes Gedenken widmet“, sagt der Vereinsvorsitzende Günter Liebergesell.

Das Buch von Dieter Schneider kann im Anschluss erworben werden. Alle Interessierten sind willkommen. Der Eintritt ist frei.