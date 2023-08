Die ersten 107 Häftlinge im KZ Mittelbau-Dora

Nordhausen. Neue Plakatausstellung wird eröffnet. Hintergründe des Transports werden beleuchtet.

Die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora zeigt vom 17. August bis 15. Oktober die Plakatausstellung „Der erste Transport“, die an die Ankunft der ersten Häftlinge des Konzentrationslagers vor 80 Jahren erinnert. Am Morgen des 28. August 1943 trieb die SS 107 Häftlinge am Lagertor des KZ Buchenwald zusammen. Sie waren für den sogenannten „Transport Süd“ ausgewählt worden, der tatsächlich Richtung Norden führte. Mit Lastwagen wurden sie an den Fuß des Kohnsteins gebracht, einer rund 335 Meter hohen Erhebung im Harzer Vorland bei Nordhausen. Dort sollten sie durch schwerste Zwangsarbeit ein unterirdisches Treibstoffdepot in eine bombensichere Rüstungsfabrik umbauen.

Die Ankunft der ersten Häftlinge markierte die Gründung des Außenlagers Dora. In den folgenden fast 15 Monaten entstand daraus der ausufernde KZ-Komplex Mittelbau mit insgesamt 60.000 Häftlingen. Anders als in klassischen Ausstellungen werden vor Ort nicht alle Inhalte über die gesamte Dauer der Ausstellung gezeigt. Vielmehr nehmen wechselnde Plakate verschiedene Aspekte des Transports in den Blick. Thematische Plakate werden durch Biografien von Häftlingen ergänzt.