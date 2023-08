Die Fellas kommen ins Eichsfeld zurück

Worbis. Drei stimmgewaltige Tenöre freuen sich auf die Eichsfelder. Sie geben in Kürze ein Konzert in Worbis in einem historischen Ambiente. Die Karten sind schon zu haben.

Die Fellas, das Tenortrio aus Nordhausen, gibt am Sonntag, 3. September, um 16 Uhr ein Sommerkonzert im Innenhof von Büschlebsmühle in Worbis. „Nach dem großen Erfolg des 1. Open-Air-Konzerts der Stella GmbH mit den Fellas im Innenhof der Büschlebsmühle in Worbis 2022 freuen wir uns auf das 2. Open-Air-Konzert mit den Tenören. Natürlich freuen sich auch die Fellas auf ihren Auftritt in der Mühle und das tolle Eichsfelder Publikum“, so Konzertveranstalter Torsten Kay Schuchardt.

Das Trio besteht aus drei sehr differenziert klingenden Tenören. Aufgrund ihrer unterschiedlichen kulturellen Hintergründe ist es den Sängern möglich, Beiträge aus Stilrichtungen wie Oper, Operette, Musical, Jazz, Pop und Rock zu einem stimmigen und authentischen Konzerterlebnis zu vereinen. Sie finden, so Schuchardt, für jedes Genre das richtige Arrangement und haben mit Rozalina Gencheva eine versierte und temperamentvolle Begleiterin am Piano.

Karten können im Vorverkauf zum Preis von 29 Euro pro Karte in der Büschlebsmühle und bei Schreibwaren Schaefer in Worbis erworben oder unter info@stella-gmbh.de vorbestellt werden. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Saal von Schleu´s Restaurant im Fachwerk in Gernrode/Eichsfeld statt.