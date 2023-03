Um die Geschichte des Fußballs in Leinefelde geht es demnächst bei der Urania. (Symbolbild)

Die Geschichte des Fußballs in Leinefelde ist Thema der Urania

Leinefelde. Manfred Hantke stellt bei der Urania Eichsfeld sein Buch vor. Er hat die Geschichte der Sportart und ihren Einfluss auf die Stadtgeschichte recherchiert.

Der Fußball in Leinefelde mit Historie, Sportstätten, Akteuren und bedeutsamen Ereignissen steht Montag, 27. März, 19 Uhr, bei der Urania in Leinefelde im Mittelpunkt. Manfred Hantke aus Leinefelde hat sich mit der Geschichte des Sports und besonders mit dem des Fußballs in Leinefelde beschäftigt und seine Recherchen als Buch veröffentlicht. Auch andere Sportarten werden behandelt.

Anmeldung unter Telefon: 03605/546151 oder per E-Mail an: urania@urania-eichsfeld.de.