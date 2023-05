Die göttliche Kraft der Musik im Eichsfeld

Musik ist ein Geschenk Gottes. Für Pfarrer Tobias Reinhold aus Teistungen verkündet sie christliche Werte.

Unter dem Motto „Du bist ein Ton in Gottes Melodie“ feiern 16 Kinder der 3. Klasse am Sonntag in der katholischen Pfarrkirche St. Andreas zu Teistungen ihre Erstkommunion. In unserer Kirche steht dazu ein einprägsames Schaubild, das jeweils eine andere Musiknote mit dem Bild eines Kindes zeigt. Jede Note hat eine andere Farbe, so unterschiedlich, unwiederbringlich und einmalig, wie jedes Kind nun einmal ist.

Text und Melodie stammen von Kurt Mikula, einem Liedermacher und Religionslehrer aus Österreich. Es stammt aus dem Jahr 2014. Der Refrain des Liedes lautet: „Du bist ein Ton in Gottes Melodie. Ein schöner Ton in seiner Symphonie. Ob Dur, ob Moll, ob leise oder laut, mach dich mit Gottes Melodie vertraut.“ Dieses Lied ist mittlerweile ein echter Ohrwurm geworden in Kindergärten und Schulklassen.

Und in der Tat gibt es viele Melodien in unserer Welt: romantische und bewegende, traurige und fröhliche. In jeder Familie, in der Pfarrgemeinde oder in Vereinen klingt die Melodie Gottes anders, auch in Europa anders als beispielsweise in Afrika oder Amerika. Wir haben ja unterschiedliche Mentalitäten, Biografien und Traditionen. Bei jedem Einzelnen klingt die Melodie immer einmal anders, weil wir nicht immer dieselbe Stimmung haben. Melodien haben auch verschiedene Themen.

Pfarrer Tobias Reinhold. Foto: Tobias Reinhold

Bei Gottes Melodie ist das wichtigste Thema die Liebe. Es geht aber auch um Geduld, um Barmherzigkeit, um Frieden, um Tod und um Auferstehung. Einige Melodien kann ich für mich allein summen, pfeifen oder singen. Am schönsten aber klingen Melodien, wenn sie von einem Chor gesungen oder von einem Orchester gemeinsam gespielt werden.

Melodie und Text von Kurt Mikula laden uns alle ein, dankbar zu sein für die verschiedenen Gaben und Talente, die Gott uns geschenkt hat und zeigen uns ebenso auf, wie wichtig Gemeinschaft und Zusammenhalt sind. Jede und jeder darf sich mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Charismen einbringen. So entsteht wahrhaftig ein Ton in Gottes Melodie.

Tobias Reinhold ist katholischer Pfarrer in Teistungen.