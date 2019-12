Die Grenze öffnet sich im Eichsfeld – die Überwachung bleibt

Die friedliche Revolution 1989 erlebt ihren Höhepunkt vermutlich am 9. November. Plötzlich fällt die Mauer, die Grenzen sind auf. Doch bei all der Freude und dem Glück bleibt die Frage, wie es weiter geht. Denn die politischen Verhältnisse ändern sich nicht über Nacht. Für Amts- und Würdenträger beginnt in den folgenden Wochen und Monaten eine spannende Zeit – und auch die jährt sich nun zum 30. Mal.

Der Eichsfelder Gerold Wucherpfennig erinnert sich noch ganz genau daran. Zur damaligen Zeit, von 1985 bis 1991, ist er zunächst stellvertretender Leiter des Amtes für Landschaftspflege, Naturschutz und Landwirtschaft des Landkreises Göttingen, anschließend Leiter des Amtes Regionalplanung und Städtebau des Landkreises Worbis. Dabei liegen ihm nach dem Mauerfall und der Grenzöffnung die Wiedervereinigung und besonders die Einheit des Eichsfeldes als solches sehr am Herzen. Mit Vertretern aus Ost und West hätten sie fast wöchentlich einen Grenzübergang wieder hergestellt. „Wir schauten auf Karten, um zu sehen, wo die Wege einst lang führten und versuchten, diese wieder herzustellen“, erzählt Gerold Wucherpfennig. Dabei habe es einen engen Austausch zwischen Ost und West gegeben.

Das Besondere war, erzählt der Eichsfelder, dass fast immer auch Bürger mit dabei gewesen waren, so dass es sich immer wie ein kleines Straßenfest anfühlte. „Es wurde gelacht und gefeiert. Wir lagen uns erneut in den Armen.“ In Erinnerung geblieben ist ihm die Öffnung bei Ecklingerode, die sei für ihn sehr emotional gewesen.

Mira Keune, Leiterin des Grenzlandmuseums Eichsfeld, erklärt zu Ecklingerode: „Am 19. November 1989 wurde der neu eingerichtete (provisorische) Grenzübergang Ecklingerode – Duderstadt bereits durch die Bürger genutzt. Um das ‚Nadelöhr‘ der GÜST Duderstadt - Worbis zu entlasten, hatte man kurzfristig diese Öffnung zwischen den Landkreisen Göttingen und Worbis beschlossen und sofort am 18. November 1989 realisiert. Andere Öffnungen folgten, oftmals mit zeitlichen Einschränkungen noch im November und Dezember des Jahres 1989.“

Und trotz der vielen kleinen Grenzöffnungen seien seitens der Soldaten noch Übergänge eingerichtet und diese natürlich auch bewacht worden. Dazu seien kleine Häuschen oder eine Art Wohnwagen aufgestellt worden.

Zu den Details rund um die Arbeit der Grenzsoldaten nach dem geschichtsträchtigen 9. November 1989 und zum Umgang mit den Minen äußert sich Patrick Hoffmann, pädagogischer Mitarbeiter im Grenzlandmuseum, im Interview:

Wie lange waren die Grenzsoldaten noch aktiv?

Aktiv waren die Grenzsoldaten offiziell bis zum 21. September 1990, also als die Deutsche Einheit bereits beschlossen war und zwei Wochen später in Kraft trat. An diesem Tag gab es von Rainer Eppelmann, Minister für Abrüstung und Verteidigung der DDR, einen Befehl zur Auflösung der Grenztruppen. Allerdings wurden die Grenztruppen seit Anfang 1990 bereits um die Hälfte reduziert.

Also haben die Soldaten auch nach der Grenzöffnung noch die Grenzen überwacht?

Ja, Grenztruppen-Angehörige haben weiterhin die Grenze überwacht, auch wenn sich die Situation mit jeder Woche änderte und die bestehenden Gesetze faktisch nicht mehr durchgesetzt werden konnten und wollten. Die jungen Soldaten waren vielerorts zudem mit dieser Situation stark überfordert. Wichtig zu erwähnen ist, dass nicht nur die Grenztruppen die Grenze überwacht haben, sondern im Grunde genommen auch die Volkspolizei, die in der Fünf-Kilometer-Sperrzone vor der Grenze auch für die Verhinderung von Fluchten zuständig war. Bereits wenige Tage nach der Grenzöffnung wurde auch das Sperrgebiet an der Grenze offiziell aufgehoben, was eine wichtige Forderung der Demonstranten im Eichsfeld und anderswo war. Einen Tag vor Heiligabend wurde dann die Visa- und Zwangsumtauschpflicht für Bundesbürger aufgehoben, und es kam vielerorts zu Begrüßungsfesten. Die letzten Grenzstreifen endeten offiziell aber erst in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli 1990, als die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion in Kraft trat. Diese nahm die politische Einheit Deutschland bereits vorweg und die Grenze hatte ab diesem Tag praktisch schon keine Bedeutung mehr.

Was war dann die Aufgabe der Soldaten nach dem 9. November?

Die politische und rechtliche Situation änderte sich nicht über Nacht. Laut Gesetz war es deswegen weiterhin ihre Aufgabe, die Grenze zu überwachen. In der Praxis waren sie damit beschäftigt, neue Grenzübergänge einzurichten, sowohl für Fußgänger als auch für den Pkw-Verkehr. Dieser Prozess zog sich über Monate hin. Viele neue Grenzübergänge entstanden im November und Dezember 1989. Die heutige Straße zwischen Brochthausen und Zwinge öffnete sich beispielsweise erst eine Woche vor Weihnachten 1989, und für Pkw erst Mitte Februar 1990. Und zwischen Weißenborn und Siemerode entstand sogar erst im März 1990 ein Straßenübergang. Später, im Laufe des Jahres 1990, waren die verbliebenen Grenztruppen eher mit dem Abriss/Abbau und teilweise mit dem Verkauf der ehemaligen Grenzanlagen beschäftigt. Die ersten Abrissarbeiten waren ja aber eigentlich bereits mit der Fertigstellung neuer Übergänge nötig.

Wann wurde damit begonnen, die Minen aufzuspüren?

Bereits zwischen 1983 und 1985 gab es großangelegte Minenräumungen an der innerdeutschen Grenze, damals durch die DDR selbst. Dies geschah aufgrund internationalen Drucks und als Bedingung eines Milliardenkredits durch die Bundesrepublik. Es zeigte sich in den 1990ern jedoch, dass beispielsweise aufgrund mangelhafter Dokumentation und natürlichen Einflüssen wie Erdrutschen oder Hochwasser in den 1980ern bei weitem nicht alle Minen geräumt werden konnten. Nach mehreren Minenfunden in den Jahren 1990/91 wurden 348 von insgesamt fast 1400 Kilometern als „minengefährdet“ eingestuft und für Minennachsuchen vorgesehen, davon auch mehrere Kilometer im Eichsfeld. In der ersten Phase bis September 1991 wurden in einem „Zentralen Auflösungsstab“ unter Führung der Bundeswehr auch über 1000 ehemalige Grenztruppen-Angehörige eingesetzt.

Die Nachsuche dauerte bei wechselnden Zuständigkeiten bis ins Jahr 1995. Ende 1995 wurde die ehemalige Grenze von Spezialisten für Minennachsuche als praktisch „minenfrei“ erklärt, das Restrisiko als sehr gering bewertet. Dennoch werden bis heute noch hin und wieder abseits der Wege funktionstüchtige Minen gefunden.

Was wurde mit den Minen gemacht?

Die Minen wurden meist mittels Detektoren und Suchsonden lokalisiert und markiert, und anschließend geräumt beziehungsweise vernichtet, das heißt mit Sprengladung gesprengt. Es gab aber auch maschinelle Verfahren, wo durch spezielles Pflügen der Boden bearbeitet und die Minen an die Oberfläche gebracht wurden. Es kam dabei immer auf die Bodenverhältnisse an.

Welche Aufgabe hatte nach der Grenzöffnung der Bundesgrenzschutz?

Die Aufgaben des BGS hatten sich schon im Laufe der 1970er stark erweitert, und es kam bereits zunehmend zum Schutz von Bahnstrecken, Flughäfen, Botschaften, Gebäuden. Im Jahr 1990 kam es schließlich nicht nur zur Öffnung der innerdeutschen Grenze, sondern auch zum Abschluss des Schengener Abkommens, was die ursprünglichen Aufgaben des BGS noch weiter einschränkte – Grenzkontrollen gab es in den folgenden Jahren hauptsächlich nur noch an den Grenzen zu Polen und Tschechien. Die Umbenennung in „Bundespolizei“ im Jahre 2005 trägt dieser Entwicklung Rechnung.

Wann wurde der Grenzzaun letztlich abgebaut?

Der Rückbau begann zunächst unkoordiniert und sporadisch. Der planmäßige koordinierte Abriss der Anlagen in Berlin und an der innerdeutschen Grenze begann dann ab 13. Juni 1990 auf Befehl von Rainer Eppelmann. Anfang August 1990 standen noch 80 Prozent aller Grenzzäune, die Abbauarbeiten dauerten mancherorts noch einige Monate und Jahre an. Ein Beispiel aus der Region: Bei Bischhagen beispielsweise ließ die Stadt Heiligenstadt mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks Niedersachsen im April 1990 die Streckmetallzäune abbauen und verkaufen – 20 DDR-Mark kostete damals ein Drei-Quadratmeter-Stück Zaun. Noch heute werden Zaunteile regelmäßig im Internet angeboten und finden (Wieder)-Verwendung an unzähligen Gartenzäunen, Hasenkäfigen oder Komposthaufen.