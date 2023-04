Die Hilfe für eine Eichsfelderin geht weiter

Im Heiligenstädter Lingemann-Gymnasium haben Schüler am Mittwoch einen großen Kuchenbasar organisiert. Der Erlös geht an Lisa aus Günterode.

Die Hilfsbereitschaft für die nach einem Motorradunfall querschnittsgelähmte Lisa aus Günterode ist ungebrochen. Am Mittwoch hat sich das Lingemann-Gymnasium in Heiligenstadt mit eingereiht. Nils Scheffler ist Lehrer am Gymnasium. „Eine Schwester von Lisa ist bei mir in der Klasse. Die Familie kam auf mich zu und fragte, ob wir auch eine Idee hätten, vielleicht einen Kuchenbasar. Das ist natürlich der Klassiker.“

Die Absprachen mit der Schulleitung waren schnell getroffen. Natürlich wollte das Lingemann-Gymnasium sehr gern helfen. Also warf sich Elternsprecherin Anja Hildebrandt direkt ins Zeug und in die Organisation. Bergeweise kamen am Mittwoch die Kuchen in der Schule an. Aber nicht nur die Klasse und die Eltern der Schülerinnen und Schüler waren hellauf begeistert, sondern auch der Rest der Schule. Man hatte auch im Vorfeld ordentlich Werbung gemacht.

Der Ansturm sei schließlich so groß gewesen, dass in der ersten großen Pause am Mittwoch schon fast alles wegging. „Der Rest ging dann noch in der zweiten großen Pause über den ,Ladentisch’. Der Kuchen war restlos alle“, freut sich Nils Scheffler. Noch sei man nicht zum Zählen der Einnahmen gekommen, doch es dürfte wieder ein ordentliches kleines Sümmchen für die Familie sein, das ihr wieder weiterhelfen kann, Lisa in der Reha zu besuchen oder eine Kleinigkeit für die Wohnung zu besorgen.

Wichtig ist Nils Scheffler aber, dass sich die Schüler voller Herzblut und Elan in den Kuchenbasar stürzten. „Sie wollten einfach helfen und etwas Gutes tun“, sagt er. So hätten sie gemerkt, dass sie etwas Tolles bewegen und einfach helfen können. Sie seien richtig stolz. „Alles in allem: Es lief hervorragend.“