Die Letzten sind die Ersten

Libellen gehören zu den schönsten und größten heimischen Insekten. Sie bezaubern durch ihre Farbenpracht und Flugakrobatik. Ihre Beobachtung gehört zu den großartigen Naturerlebnissen des Sommers. Tatsächlich gelten Libellen in unseren Breiten als typische Sommertiere. Denn erst ab Ende Mai beginnt die Flugzeit der meisten heimischen Arten, nachdem sie aus der letzten Larvenhaut geschlüpft sind.

Im Frühherbst endet das Leben dieser geflügelten Insekten bereits wieder. Diese kurze Beobachtungszeit kann jedoch darüber hinwegtäuschen, dass die Libellen zuvor in der Regel mehrere Jahre als Larven in Teichen, Tümpeln und Bächen verbracht haben. Die kurze Lebenszeit als fliegende Vollinsekten dient allein der Paarung und dem Eierlegen.

Die auch im Eichsfeld heimische Gemeine Winterlibelle (Sympecma fusca) weicht jedoch von diesem Lebensschema ab. Anders als ihre Verwandten sterben sie nicht im Herbst, sondern überwintern weit abseits der Gewässer in Schlupfwinkeln oder auch freisitzend in der Vegetation. Deshalb sind Winterlibellen die letzten Libellen, die im Jahr beobachtet werden können, aber auch die ersten des Jahres. Bereits jetzt im März sind sie an Gewässern zu entdecken. Dabei muss man aber genau hinschauen. Die unscheinbaren braunen Winterlibellen sind Meister der Tarnung und verschmelzen optisch mit der Umgebung aus ebenfalls brauner vorjähriger Vegetation. Sehr flugaktiv sind sie auch nicht, weshalb sie leicht übersehen werden können.

Im April und Mai paaren sich Winterlibellen und legen ihre Eier in auf dem Wasser treibenden, abgestorbenen Pflanzenteilen ab. Während die Elterntiere im Laufe des Sommers sterben, entwickeln sich die aus den Eiern schlüpfenden Larven in nur etwa drei Monaten zu fertigen Libellen. Ab Ende Juli kann diese neue Generation von Winterlibellen beobachtet werden. Diese werden aber erst im kommenden Jahr, nach einer erfolgreichen Überwinterung, zur Fortpflanzung schreiten. Es gibt also eine kurze Zeit im Sommer, in welcher sowohl vorjährig als auch diesjährig geschlüpfte Winterlibellen angetroffen werden können.

Der Naturfreund kann an der Färbung der Augen erkennen, ob die Libelle überwintert hat und somit vom Vorjahr stammt. Bei solchen nehmen die Komplexaugen oben einen bläulichen Ton an. Bei Jungtieren, deren Überwinterung noch bevorsteht, sind die Augen braun und ohne blauen Schimmer.

Die Gemeine Winterlibelle nutzt zur Fortpflanzung Stillgewässer, die mit Binsen, Seggen und anderen Röhrichtarten bewachsene Ufer aufweisen. Solche Bedingungen gibt es im Eichsfeld noch vielerorts und können auch an Gartenteichen geschaffen werden. Wichtig ist aber auch, dass die Landhabitate für die überwinternden Libellen vorhanden sind. Dazu zählen Brachflächen mit Altgrasbeständen und Staudenfluren, an denen es in unserer aufgeräumten und intensiv genutzten Kulturlandschaft oft mangelt. Noch gilt die Winterlibelle in Thüringen als nicht gefährdet.